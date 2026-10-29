Mahrini izvađen stent: Oglasila se nakon duže pauze, otkrila i kako se osjeća posle operacije

Pjevačica Marina Cvetković koju javnost bolje poznaje kao Mahrinu, povukla se sa javne scene nakon ozbiljnih zdravstvenih problema sa kojima se suočavala.

Izvor: printscreen/tiktok/mahrinaye

Mahrina je ranije govorila o zdravstvenim problemima, zbog kojih je otkazala sve nastupe, a razlog je bio kamen u bubregu koji je doveo do toga da joj bude ugrađen stent.

Potom je uslijedila i operacija, a nakon godinu dana Mahrina je riješila da progovori o svemu i tom prilikom otkrila sa čime se borila u proteklom periodu:

"Imala sam ugrađen stent koji je sada izvađen, dobro se osjećam. Riješeni su mi svi problemi. Sada sam u mogućnosti da radim na sebi, treniram, a to nisam mogla da radim", rekla je ona.

Kako je navela, neke nastupe je ipak održala, uprkos ugrađenom stentu, ali je tada morala da sjedi dok pjeva:

"Išla sam na sve nastupe nakon ugradnje stenta, morala sam da sjedim i tako pjevam, ali meni je to baš značilo da budem među svojom publikom", rekla je Mahrina za Blic.

Pozlilo joj na odmoru

Mahrina je u maju ove godine hitno je operisana u Beogradu nakon što joj je pozlilo na odmoru. Njoj su ljekari ugradili stent u bubreg.

Naime, odmor na Kipru Mahrini su prekinuli nesnosni bolovi u leđima i visoka temperatura, zbog čega je odmah zatražila medicinsku pomoć.

Ljekari na Kipru su tada odmah shvatili da je pjevačici zbog kamena u bubregu neophodna hitna operacija zbog čega se pod analgeticima vratila u Srbiju.

"Imala sam veći kamen u bubregu koji je morao da se izvadi. Međutim tokom operacije to nije uspjelo, pa su mi ugradili stent do sledeće operacije, kada će ponovo pokušati. Inače samo oni koji su prošli znaju kakvi su to bolovi. Moram javno da se zahvali doktorima i sestrama iz KBC "Zvezdara" koji su odmah bili tu za mene i pomogli mi", poručila je Mahrina tada.

(Blic, MONDO)