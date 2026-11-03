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Milica Todorović donijela važnu odluku o ocu njenog djeteta: Pričalo se da ne viđa bebu, povukla drastičan potez

Milica Todorović donijela važnu odluku o ocu njenog djeteta: Pričalo se da ne viđa bebu, povukla drastičan potez

Autor Jelena Sitarica
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Milica Todorović bila je na meti različitih priča zbog partnera kog krije od javnosti

Milica Todorović donijela važnu odluku o ocu njenog djeteta: Pričalo se da ne viđa bebu, povukla dra Izvor: MONDO

Nakon što su mediji nedavno pisali da otac djeteta Milice Todorović rijetko dolazi u njen novi dom, pojavili su se novi detalji koji mijenjaju sliku o njihovom odnosu.

Kako se saznaje u estradnim krugovima, njegovo odsustvo bilo je unaprijed smišljeno kako bi se izbjegli fotografi i radoznali pogledi.

Iako su spekulacije i pažnja okoline u početku stvarale pritisak, situacija se u međuvremenu smirila, pa pjevačicin partner sada redovno, gotovo svakodnevno, provodi vrijeme sa djetetom.

"Milica nije htjela da priča previše o partneru, ali je sada jasnije da joj je mnogo lakše. Beba fino napreduje, on redovno dolazi i ne krije se kao ranije.Nije htio da ga ni mediji, ni ljudi iz komšiluka pjevačice vide zbog priča da je oženjen, ali sada je pritisak popustio i sve je bolje nego što je bilo. Milica je čak rekla drugarici: 'Majka mi je rekla da je tako najbolje, da on dolazi kad može i kad je bezbjedno. Svi smo bili u drami, neću još i da ga slikaju'. To su govorile u jeku skandala, a posle su se svi opustili kad su se malo slegle strasti u javnosti", rekao je izvor blizak pjevačici i dodao:

"Milica tu ništa ne bi mijenjala, a kad bude spremna progovoriće o svemu. Za sada ostaje sve po starom."

Pogledajte i kako izgledaju roditelji pjevačice koji su joj najveća podrška:

Milica otkrila sa čime se bori nakon porođaja

Milica je otvoreno govorila i o svojoj fizičkoj transformaciji i borbi sa kilograma nakon porođaja.

"Smršala sam 24 kilograma otkako sam se porodila! Ostalo mi je još nekih 8 do 10 kilograma da smršam kako bih mogla da snimam nove spotove".

"Patim se sa insulinom. Imam lijek kojim se bockam i tako regulišem insulin, hormoni se polako vraćaju u normalu", rekla je Milica u emisiji "Stars Show".

(Blic.rs/MONDO)

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