Milica Todorović okupila cijelu porodicu: Sestre su prave ljepotice, a roditelji blistaju od ponosa (Foto)

Milica Todorović je proslavila rođendan sa porodicom i prijateljima, a njena majka je podijelila emotivnu fotografiju sa slavlja.

Izvor: Instagram printscreen

Pjevačica Milica Todorović proslavila je rođendan u jednom restoranu u Beogradu u krugu najbližih prijatelja i porodice, a njena majka Jasmina sada je na Instagramu podijelila emotivnu fotografiju sa slavlja.

Na rođendanu su uz Milicu bili njen otac Milan, majka Jasmina, kao i rođene sestre Jovana i Anđela.

Ponosna majka je na društvenim mrežama objavila njihovu zajedničku fotografiju koja je odmah privukla veliku pažnju i prikupila mnoštvo komentara, a u opisu je kratko napisala: "Sreća".

Na proslavi je bio i pjevačicin sin Bogdan, ali se nije dugo zadržao, a Milica je sutradan otkrila detalje njegovog ranijeg odlaska:

"Bio je Bogdan, ali je morao brzo da ode zato što se već unervozio", izjavila je pjevačica.

Slavljenica je takođe otkrila i šta je bila njena rođendanska želja:

"Sve najljepše sam poželjela sebi, sreću i mir. Samo da smo srećni i zadovoljni", poručila je Milica.

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Izvor: Blic / MONDO