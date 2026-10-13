Milica Todorović nakon burnog perioda ima povod za slavlje: Osam mjeseci od porođaja stižu čestitke sa svih strana

Na svom Insatgram profilu Milica Todorović je objavila kako su joj dragi ljudi uputili najljepše želje.

Izvor: MONDO/Petar Aleksić

Pjevačica Milica Todorović danas ima poseban razlog za slavlje, s obzirom na to da proslavlja 36. rođendan, a tim povodom na društvenim mrežama ne prestaju da pristižu čestitke prijatelja, saradnika i najbližih.

Na svom Insatgram profilu objavila kako su joj dragi ljudi uputili najljepše želje, a posebnu pažnju privukla je čestitka njene majke Jasmine, koja je emotivnim riječima pokazala koliko joj ćerka znači.

"Voli te majka, biseru moj. Srećan rođendan", napisala je Jasmina uz rođendansku čestitku, a njene riječi razniježile su mnoge.

Otkrila sa čime se bori nakon porođaja

Milica je otvoreno govorila i o teškom periodu nakon porođaja, kao i borbi sa kilograma.

"Smršala sam 24 kilograma otkako sam se porodila! Ostalo mi je još nekih 8 do 10 kilograma da smršam kako bih mogla da snimam nove spotove".

Otkrila je i zdravstveni problem sa kojim se suočava.

"Patim se sa insulinom. Imam lijek kojim se bockam i tako regulišem insulin, hormoni se polako vraćaju u normalu", priznala je Milica u emisiji "Stars Show".