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Usnimili smo Tinu Ivanović poslije pomirenja sa bivšim mužem: Navukla kačket na oči i birala jaja u radnji (Foto)

Usnimili smo Tinu Ivanović poslije pomirenja sa bivšim mužem: Navukla kačket na oči i birala jaja u radnji (Foto)

Autor Ana Živančević
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Tina Ivanović viđena je u opuštenom izdanju dok kupuje namirnice, nakon pomirenja sa bivšim mužem Zvezdanom Anđićem.

tina ivanović usnimljena nakon pomirenja sa bivšim mužem Izvor: MONDO

Pjevačicu Tinu Ivanović naša ekipa uslikala je u potpuno opuštenom izdanju dok je kupovala namirnice u jednoj beogradskoj prodavnici. Atraktivna pjevačica bila je obučena u crnu kombinaciju, a lice je pokušala da sakrije ispod kačketa dok je birala jaja.

Pogledajte kako je Tina izgledala:

Pomirila se sa bivšim mužem

Inače, njen privatni život u poslednje vrijeme ponovo je u žiži interesovanja javnosti zbog pomirenja sa bivšim suprugom Zvezdanom Anđićem. Mjesecima se spekulisalo o tome da li su obnovili emotivnu vezu, a Tina je nedavno i zvanično priznala da mu se vratila.

Navodno, do obrta je došlo sasvim neočekivano, kada joj je od bivšeg supruga jedne noći stigla poruka: 'Tina, kako si? Šta radiš? Šta ima novo?'.

Nakon toga uslijedile su i glasovne poruke sa emotivnim priznanjima. Tina je otkrila da joj je ta pažnja i te kako prijala, ali i priznala da je tokom razdvojenosti dosta patila.

Ovako izgledaju njih dvoje zajedno:

Tagovi

Zvezdn Anđić Tina Ivanović bivši muž pomirenje

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