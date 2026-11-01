Tina Ivanović viđena je u opuštenom izdanju dok kupuje namirnice, nakon pomirenja sa bivšim mužem Zvezdanom Anđićem.
Pjevačicu Tinu Ivanović naša ekipa uslikala je u potpuno opuštenom izdanju dok je kupovala namirnice u jednoj beogradskoj prodavnici. Atraktivna pjevačica bila je obučena u crnu kombinaciju, a lice je pokušala da sakrije ispod kačketa dok je birala jaja.
Pogledajte kako je Tina izgledala:
Usnimili smo Tinu Ivanović poslije pomirenja sa bivšim mužem: Navukla kačket na oči i birala jaja u radnji (Foto)
Pomirila se sa bivšim mužem
Inače, njen privatni život u poslednje vrijeme ponovo je u žiži interesovanja javnosti zbog pomirenja sa bivšim suprugom Zvezdanom Anđićem. Mjesecima se spekulisalo o tome da li su obnovili emotivnu vezu, a Tina je nedavno i zvanično priznala da mu se vratila.
Navodno, do obrta je došlo sasvim neočekivano, kada joj je od bivšeg supruga jedne noći stigla poruka: 'Tina, kako si? Šta radiš? Šta ima novo?'.
Nakon toga uslijedile su i glasovne poruke sa emotivnim priznanjima. Tina je otkrila da joj je ta pažnja i te kako prijala, ali i priznala da je tokom razdvojenosti dosta patila.
Ovako izgledaju njih dvoje zajedno:
Usnimili smo Tinu Ivanović poslije pomirenja sa bivšim mužem: Navukla kačket na oči i birala jaja u radnji (Foto)