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"Bio sam ekstremno zabrinut": Saša Kovačević prvi put u javnosti nakon operacije, progovorio o svom stanju

"Bio sam ekstremno zabrinut": Saša Kovačević prvi put u javnosti nakon operacije, progovorio o svom stanju

Autor Ana Živančević
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Saša Kovačević progovorio o svom zdravlju nakon operacije, otkrivajući da se osjeća bolje, ali i dalje ima bolove.

Srpski pevači koji su završili sa manekenkama iz spota Izvor: MONDO/Matija Popović

Pjevač Saša Kovačević pojavio se na beogradskom aerodromu, gdje ga je zatekla ekipa našeg portala, a tom prilikom govorio je o zdravstvenom stanju nakon komplikacija koje su uslijedile poslije operacije.

Iako se i dalje suočava sa bolovima, ističe da je najteži period iza njega, a otkrio je i da njegova partnerka svakog dana može da se porodi.

Saša je na aerodromu bio u ležernom izdanju. Nosio je sivi duks, ispod kog se vidjela bijela majica, široke pocijepane farmerke i crni kačket, dok je preko ramena imao torbu. Kapuljaču je prebacio preko glave, a na očima je nosio crne naočare.

Pjevač nam je priznao da je umoran i da ga noga još boli, ali i da se njegovo stanje postepeno poboljšava.

"Umoran sam i još uvijek me boli. Noga mi je onako, okej, boli me od sinoć. Osciliram, malo bude bolje, pa ne, ali dobro. Do prije dvije nedelje sam bio ekstremno zabrinut, više nisam", rekao je Saša.

Kako je objasnio, nakon operacije došlo je do infekcije, zbog čega je prošao kroz veoma težak period. Ipak, danas je napravio važan korak u oporavku, budući da prvi put nakon intervencije nije nosio medicinsku čizmu.

"Inficiralo mi se nešto dvije-tri nedelje poslije operacije, pa sam baš nadrljao. Danas prvi put ne nosim čizmu. Mogao sam da odložim tu operaciju, nije bilo prekopotrebno, ali 20 godina čekam da to uradim, pa sam sad riješio. Nije najbolje vrijeme pred rođenje djeteta, ali šta da radimo - ispričao je pjevač.

S obzirom na to da sa partnerkom uskoro očekuje prinovu, otkrio je i da li su spremni za dolazak bebe.

"Jesmo, spremni smo, samo što nije. Očekujemo svakog dana, možda će se u naredna tri - četiri dana poroditi", otkrio je Saša.

Izvor: Telegraf / MONDO

Tagovi

Saša Kovačević operacija

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