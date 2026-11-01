"Vječiti buntovnik s razlogom": Josipa Lisac se emotivnim riječima oprostila od Miše Kovača

Legendarni Mišo Kovač preminuo je juče oko 15.30 u svom domu u Splitu, preneo je Index.hr. Sada se od njega oprostila Josipa Lisac.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Josipa je na svom Instagram profilu podijelila fotografiju legendarnog Miše Kovača, koji je juče preminuo, te mu je posvetila riječi:

"Mišo, ti si čovjek koji je fascinirao, osvajao i hipnotisao milione ljudi svojim pjesmama, koje su se i same pevale… Mišo, ti si bio večiti buntovnik i to s razlogom… Mišo, ti si fenomen...", napisala je Josipa Lisac

Kovač je tokom života doživeo brojne tragedije, a više o tome pročitajte u tekstu: Tragična životna priča Miše Kovača: Ćerka mu bila heroinski zavisnik, on pokušao da se ubije zbog smrti sina

Biće sahranjen pored sina

Legendarni hrvatski pjevač Mate Mišo Kovač preminuo je u 85. godini, a vijest o njegovoj smrti potresla je čitav region. Čuveni muzičar je iza sebe ostavio brojne hitove koji su obeležili generacije, ali i karijeru dugu više od šest decenija.

Mišo Kovač biće sahranjen na zagrebačkom groblju Mirogoj. Ipak, još uvek nije poznato da li će njegovo poslednje počivalište biti u Aleji velikana ili u dijelu vojnog groblja, gde je sahranjen i njegov sin Edi.

Prisjetimo ga se: