Preminuo Mišo Kovač

Umro je Mate Mišo Kovač, ikona šibenske muzike, čija je karijera trajala skoro pola vijeka i obilježena je brojnim hitovima.

Izvor: YouTube/Croatia Records

Umro je Mate Mišo Kovač, legenda Šibenika, Hajduka i Dalmacije, čovjek koji je u gotovo pola vijeka karijere prodao više od 20 miliona ploča. Smrt je za Index potvrđena iz izvora bliskih pjevaču.

Rođen je 16. jula 1941. u Šibeniku, u vrijeme italijanske okupacije. Odrastao je u ulici iz koje su izašle još dvije velike karijere - Vice Vukova i Arsena Dedića. Sa Dedićem će decenijama kasnije snimiti duet "Mi smo lišće sa iste grane".

Za mikrofon se odlučio sa šesnaest godina, nakon što je čuo nastup šibenskog pevača Ljube Lučeva. Završio je srednju industrijsku školu za tapetara, a 1961. godine podelio je prvo mjesto na takmičenju Prvi glas Šibenika sa Mirkom Vukšićem. Za nagradu je izabrao singl Elvisa Prislija - muzičara koji će mu obilježiti karijeru.

Ženio se tri puta: sa Ljubicom Komadinom, sa Anitom Baturinom, bivšom mis Jugoslavije, sa kojom je dobio Edija i Ivanu, kao i sa Lidijom Pintarić, sa kojom je ostao do kraja života.

Izvor: Index.hr/ MONDO