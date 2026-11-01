Top 5 pjesama Miše Kovača: Ove melodije ostaju za sva vremena, a najveći hit je posvetio njoj

Preminuo je legendarni muzičar Mišo Kovač, ostavljajući neizbrisiv trag sa više od 20 miliona prodatih ploča i nezaboravnim baladama.

Izvor: Youtube printscreen/Croatia Records

Hrvatski muzičar Mate Mišo Kovač preminuo je u 85. godini, a iza sebe je ostavio neizbrisiv trag na regionalnoj sceni, preko 20 miliona prodatih ploča. Njegove balade postale su evergrini uz koje su odrastale i plakale generacije, a mi smo za vas izdvojili pet najpoznatijih i najvoljenijih pjesama koje su obilježile njegovu blistavu karijeru.

"Ostala si uvijek ista"

Mišo Kovač Ostala si uvijek ista 1975 Izvor: YouTube

Nesumnjivo njegov najveći i najprepoznatljiviji hit, pjesma Đorđa Novkovića koja je postala emotivna himna generacija.

"Ako me ostaviš"

Mišo Kovač - Ako me ostaviš Izvor: YouTube

Vanvremenska balada uz koju je na svakom koncertu publika horski pevala sa rukama u vazduhu.

"Poljubi zemlju"

Mišo Kovač - Poljubi zemlju (Official video) Izvor: YouTube

Jedna od njegovih najsnažnijih pesama, nosi ogromnu emociju, rodoljublje i prepoznatljiv dalmatinski melos.

"Drugi joj raspliće kosu, a ja je volim"

Mišo Kovač - Drugi joj raspliće kosu, a ja je volim - (Official Audio 1974) Izvor: YouTube

Hit sa Splitskog festivala iz 1975. godine koji je zacementirao njegov status muzičke megazvijezde u Jugoslaviji.

"Ti si pjesma moje duše "

Mišo Kovač - Ti si pjesma moje duše - (Official Audio 1986) Izvor: YouTube

Prepjev hita "Seven Spanish Angels" koji je Mišo doneo na potpuno autentičan način i pretvorio u jednu od najljepših ljubavnih pjesama zabavne muzike.