Željko Mitrović oglasio se na mrežama i saopštio da je otpustio 150 ljudi iz teatra Odeon
Željko Mitrović saopštio je da je raspustio sve ansamble u Teatru Odeon, zbog čega je 150 ljudi ostalo bez posla.
Mitrović je na Instagramu otkrio je da bi otpuštanja mogla da se nastave i u drugim kompanijama u okviru njegovog sistema. Kako je naveo, očekuje da će morati da otpusti oko hiljadu ljudi, a ovu odluku opisao je kao jedan od najtežih dana u svom životu.
Željko Mitrović otpustio 150 ljudi: Najavio nove otkaze, njih 1.000 ostaje bez posla (Foto)
"Jedan od najtežih dana u mom životu, pun emocija, ljubavi, topline i razumijevanja, raspustio sam sve ansamble u Teatru Odeon, 150 ljudi je ostalo bez posla, otprilike u cijelom sistemu moraću da otpustim oko hiljadu ljudi, zapravo iz desetak kompanija koje još nisu stigle do 'zelene grane'".
Vidimo se dragi prijatelji u nekim boljim vremenima!
Voli vas vaš Žeks!Izvor: IG zeljkomitrovic/Pink