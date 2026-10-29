Željko Mitrović otpustio 150 ljudi: Najavio nove otkaze, njih 1.000 ostaje bez posla (Foto)

Željko Mitrović oglasio se na mrežama i saopštio da je otpustio 150 ljudi iz teatra Odeon

Izvor: Pink tv /printscreen

Željko Mitrović saopštio je da je raspustio sve ansamble u Teatru Odeon, zbog čega je 150 ljudi ostalo bez posla.

Mitrović je na Instagramu otkrio je da bi otpuštanja mogla da se nastave i u drugim kompanijama u okviru njegovog sistema. Kako je naveo, očekuje da će morati da otpusti oko hiljadu ljudi, a ovu odluku opisao je kao jedan od najtežih dana u svom životu.

"Jedan od najtežih dana u mom životu, pun emocija, ljubavi, topline i razumijevanja, raspustio sam sve ansamble u Teatru Odeon, 150 ljudi je ostalo bez posla, otprilike u cijelom sistemu moraću da otpustim oko hiljadu ljudi, zapravo iz desetak kompanija koje još nisu stigle do 'zelene grane'".

Vidimo se dragi prijatelji u nekim boljim vremenima!

Voli vas vaš Žeks!

Izvor: IG zeljkomitrovic/Pink