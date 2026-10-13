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Željko Mitrović prije voditeljke bio u braku sa pjevačicom: Rodila mu sina i ćerku, pa nestala iz javnosti (Foto)

Željko Mitrović prije voditeljke bio u braku sa pjevačicom: Rodila mu sina i ćerku, pa nestala iz javnosti (Foto)

Autor Dragana Tomašević
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Željko Mitrović se nedavno javno obratio bivšoj ženi, s kojom je bio u braku prije Milice Mitrović

Željko Mitrović prije voditeljke bio u braku sa pjevačicom: Rodila mu sina i ćerku, pa nestala iz ja Izvor: TV Pink/screenshot

Vlasnik televizije Pink, Željko Mitrović, nedavno je iznenadio javnost emotivnom porukom koju je na društvenim mrežama javno uputio svojoj bivšoj supruzi, nekada veoma popularnoj pjevačici Sonji Mitrović Hani.

Povod za ovo javno obraćanje bio je njen rođendan, a Mitrović nije štedio riječi kako bi istakao koliko mu ona i danas znači.Osim lijepih želja, Željko Mitrović je otkrio i nepoznate detalje iz njihovog privatnog života, naglasivši da je Sonja odigrala ključnu ulogu u njegovom životu u trenucima kada mu je bilo najteže.

"Danas je rođendan mojoj bivšoj supruzi Sonji! Draga moja Sonja, srećan ti rođendan i da mi budeš zdrava, i vesela još bar 240 godina! Ti si svakako jedna od najznačajnijih ljudi u mom životu! Čak i kada sam ti život iskomplikovao ti si to uzvratila tako što si spasila moj život, u Flensburgu, jer Nada Basara je tvoja tetka, a ne moja!", poručio je tada Mitrović u svojoj objavi.

On je naglasio da će uvijek brinuti o njoj, njihovoj zajedničkoj deci, ali i budućim generacijama.

"Uvijek ću brinuti i voditi računa o tebi, našoj djeci, našim unucima i svakako praunucima, čukununuci će do tada moći i sami! Nikad ne zaboravi MNOGO TE VOLI TVOJ ŽEX! P.S. Pomjerio sam let da bih stigao na tvoj rođoš večeras! Vidimo se!".

Ovako izgleda kuća Željka Mitrovića:

Bila zvijezda devedesetih, pa nestala iz javnosti

Sonja Mitrović Hani bila je jedna od najvećih muzičkih zijvezda na ovim prostorima tokom 90-ih godina. Publika je pamti po velikim hitovima kao što su "Otkini, baby", "Džip" i "Kocka od šećera". Uprkos velikoj popularnosti, trudila se da karijera ne trpi na račun porodice i odrastanja djece.

Iz braka sa Željkom Mitrovićem ima dvoje djece – ćerku Sandru i sina Aleksandra. Nakon povlačenja sa estradne scene, Hani se posvetila radu u muzičkom studiju, produkciji i aranžiranju, a bila je i bliska saradnica pjevačice Ane Bekute u takmičenju "Zvezde Granda".

Iako su se razveli pre mnogo godina, bivši supružnici su zadržali izuzetno bliske i prijateljske odnose, a u javnosti se navodi i da je Hani u odličnim odnosima sa Željkovom sadašnjom suprugom Milicom.

(Blic, MONDO)

Tagovi

željko mitrović milica mitrović Sonja Mitrović Hani

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