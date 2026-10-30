"Izdaje je Kinezima, oni rade po cio dan": Ovo je kuća Mine Kostić na Ledinama, a komšije raskrinkale pjevačicu

U naselju Ledine, Mina Kostić je odrasla i ostala vezana za svoj dom.

Izvor: Pink printscreen

U beogradskom naselju Ledine smješten je objekat u kojem je svoje djetinjstvo provela pjevačica Mina Kostić. Muzička umjetnica nikada nije prikrivala da potiče iz skromne i nemaštovite sredine, ali je zahvaljujući svom raskošnom talentu uspjela da izgradi zapaženu estradnu karijeru i obezbijedi sebi lagodniji i udobniji život.

Ipak, prema riječima mještana ovog kraja, Mina nije prepustila zaboravu rodni dom, a pomenutu nekretninu danas rentira državljanima Kine.

Kada je ekipa Monda u Srbiji prije nekoliko mjeseci posetila ovaj kraj, na poštanskom sandučetu ispred doma i dalje se stajalo urezano ime njenog preminulog oca Alja Jašara. Da je u objektu neko boravio svjedočila su iscepana drva za ogrijev i mnoštvo izbačenih stvari razbacanih po dvorištu. Na samom ulazu u jedan dio podijeljene kuće zatečena je i WC šolja, mada taj ulaz pripada drugim stanarima.

Jedna od susjetki iz kraja otkrila je tada kakva je situacija na terenu:

"Nisu oni kod kuće, tu vam sada žive Kinezi. Rade po cio dan", rekla je komšinica.

Stanovnici ovog dijela grada ističu da su izuzetno ponosni na pjevačičin uspijeh i napredak. Mina redovno posjećuje ovaj kvart budući da u neposrednoj blizini stanuju njeni braća i sestra, te ne propušta nijedno porodično slavlje.

"Oslobodila se siromaštva svojom zaslugom i neka joj je srećno. Dolazi često jer joj u kući pored živi sestra, tu u blizini su i braća. Na svim njihovim slavljima je, dolazi i ovako. Bila je sa Kasperom kod sestre u gostima."

Mina Kostić otkrila koje je simptome imala

Nakon što je krajem juna napustila Kliniku za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" posle gotovo mjesec dana liječenja, pjevačica Mina Kostić odlučila je da otvoreno progovori o svemu kroz šta je prošla. Pjevačica je stavila tačku i na brojne gradske glasine, ističući da je u bolnici pronašla neophodan mir, dok su joj najveća podrška tokom ovog teškog perioda bili porodica i partner.

"Nevjerovatno koliko me ljudi vole, kao i moje pjesme, bilo je i zluradih komentara. Svi smo pod nekim stresom, ali iako su neki osuđivali, i svašta govorili, ja se ne obazirem, ja sam se smirila posle svega što mi se desilo, ja sam dobila neki mir, mislim da je to bila poruka od Boga da stanem na loptu malo. Sve se iskristalisalo. Ja nisam tražila pomoć, pjevala sam na rođendanu jednoj manekenki, posle sam imala nenormalne glavobolje, posle nisam mogla da spavam, samo sam pala.

"Pozvala sam moje bližnje, kod mene je prelomilo što sam preosjetljiva i u perimenopauzi sam, to je prirodna pojava. Negdje me je sve to sastavilo. Otišla sam kod mojih kući, nisam bila agresivna. Moja porodica je bila uz mene, Kasper, moje dijete, moji kumovi, tako da sam srećna što se sve to desilo. Bilo nam je na moru jako lijepo, ptičice, sve. Bilo mi je lijepo i u bolnici, zabavno, pričali smo, pjevala sam, podijelii smo neka iskustva. To je sve za ljude. Tamo ima više odjeljenja, ja sam bila u tom nekom koji nije komplikovan. Nemam terapiju, ja sam prestala da koristim ljekove, moj lijek je Mane i njegov osmijeh", rekla je Mina i progovorila o glasinama da je Kasper bio krivac za njeno loše psihičko stanje.

Izvor: Blic / MONDO