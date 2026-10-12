Mane Ćuruvija Kasper tužio je Jovana Jeremića zbog njenih izjava. Mina Kostić komentariše situaciju i ističe da nije upućena u detalje tužbe.

Izvor: Youtube printscreen / AmiGshow

Mane Ćuruvija Kasper, vjerenik pjevačice Mine Kostić, podnio je tužbu protiv voditeljke Jovane Jeremić zbog njenih javnih izjava na njegov račun. Dok voditeljka poručuje da još uvijek nije dobila zvaničnu tužbu, povodom cijelog slučaja oglasila se i sama pjevačica.

Mina Kostić je istakla da nije upućena u detalje tužbe, kao i da se njen vjerenik trenutno nalazi u Americi, odakle bi u Srbiju trebalo da dođe u decembru.

"Ja nemam informacije, on je u Americi i treba u decembru da dođe", rekla je Mina.

Vidi opis "Razapeli su ga kao Isusa": Oglasila se Mina Kostić nakon što je Kasper tužio Jovanu Jeremić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / Milica Kemez Official Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Youtube printscreen / Milica Kemez Official Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Youtube printscreen / Milica Kemez Official Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Youtube printscreen / Milica Kemez Official Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Youtube printscreen / Milica Kemez Official Br. slika: 5 5 / 5

Nije upoznata sa detaljima tužbe

"Što? Malo li su svašta pisali... Ali stvarno nisam upućena. Ako je i uradio, vjerovatno je imao razlog, a s obzirom na to da je sve i svašta izlupetala kada je on u pitanju, ja nemam komentar. Interesantno je kako ljudi bolje znaju neke stvari od nas, ali nije u redu da se takve nebuloze pišu. Stvarno sam svakog ispoštovala, a oni su ga kao Isusa razapeli, ali dobro... Ja sam se izdigla, a to šta pišu i ko, mene to ne zanima", poručila je Mina.

U svom prepoznatljivom, samouvjerenom stilu poručila je da do ročišta neće detaljnije komentarisati slučaj, podsjećajući da iz dosadašnjih pravnih okršaja nikada nije izašla kao gubitnik.

"Još ništa nisam dobila, ali bilo je ranije priče da će me tužiti. Ja do ročišta neću komentarisati ništa. Mnogi su mene tužili, pa me niko nije dobio!", rekla je samouvjereno Jovana Jeremić.

Podsjetimo, kako se navodi, Kasper je tužio Jovanu Jeremić zbog njenih izjava o njemu, dok je Mina prolazila kroz najteži period.

"Sjećate se ono što je izjavila za mene bez povoda i bez ikakvog razloga? Ja sam čovjek od riječi i naravno da sam je tužio. Neću da dozvolim da me iko tako naziva, neću da pređem preko toga, postoji ko to rešava i to je to, odmah sam je tužio. Šta god da kažem, ja to uradim, nebitno je o kome se radi", rekao je Mane.

Vidi opis "Razapeli su ga kao Isusa": Oglasila se Mina Kostić nakon što je Kasper tužio Jovanu Jeremić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Novo jutro / youtube Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Pink / screenshot Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Printscreen/Youtube/Novo jutro Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/jeremicjovana Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Pink pintscreen Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Pink Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: pritnscreen/youtube/Novo jutro Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: printscreen/youtube/ Novo jutro Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram printscreen / jeremicjovana Br. slika: 10 10 / 10

Izvor: Kurir / MONDO