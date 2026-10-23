logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"To se desilo zbog mojih godina": Mina Kostić (51) prvi put otvorila dušu nakon liječenja u Lazi Lazarević

"To se desilo zbog mojih godina": Mina Kostić (51) prvi put otvorila dušu nakon liječenja u Lazi Lazarević

Autor Marina Cvetković
0

Pjevačica Mina Kostić otvoreno je prvi put pred kamerama progovorila o teškom periodu i agoniji kroz koju je prošla.

Mina Kostić (51) prvi put otvorila dušu nakon liječenja u Lazi Lazarević Izvor: Youtube printscreen / AmiGshow

Mina Kostić je otvoreno, prvi put pred kamerama progovorila o teškom periodu i agoniji kroz koju je prošla nakon što je napustila Kliniku za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Ona je otkrila da su zdravstvene komplikacije nastupile usled nakupljenog stresa i njenih godina.

Osim toga, naglasila je da joj je najteže dane znatno olakšala podrška najbližih. Posebno je istakla ulogu svog partnera Maneta Ćuruvije Kaspera, koji je od samog početka bio uz nju i pružao joj nepokolebljivu ljubav i oslonac.

Kasper i njen brat je izvode sa klinike:

"Kad se to desilo, on je bukvalno sjutradan došao, i bio je uz mene sve vrijeme. To se desilo zbog mojih godina, ja imam 51 godinu, pa se to negdje sve sastavilo"rekla je Mina.

Dovedena u pratnji policije

Podsjetimo, Mina je zadržana prije nekoliko mjeseci u psihijatrijskoj ustanovi nakon što je dovedena u pratnji policije. Kako se navodilo pokazivala je znakove agresivnog ponašanja, te joj je bio potreban stalni nadzor medicinskog osoblja.

Naime, zbog pjevačicinog stanja ljekari su tada donijeli odluku da bude smještena na odjeljenje intenzivne njege, gdje je bila pod stalnim nadzorom medicinskog osoblja.

Ovako je izgledala nakon što je napustila ustanovu:

Izvori bliski ustanovi navodili su da je pjevačica po prijemu prošla neophodne preglede, nakon čega je procijenjeno da joj je potrebna kontinuirana opservacija i stručna pomoć.

Mina sa Kasperom nakon teškog perioda:

(Pink.rs / MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mina Kostić Laza Lazarević

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ