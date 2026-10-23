Pjevačica Mina Kostić otvoreno je prvi put pred kamerama progovorila o teškom periodu i agoniji kroz koju je prošla.

Izvor: Youtube printscreen / AmiGshow

Mina Kostić je otvoreno, prvi put pred kamerama progovorila o teškom periodu i agoniji kroz koju je prošla nakon što je napustila Kliniku za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Ona je otkrila da su zdravstvene komplikacije nastupile usled nakupljenog stresa i njenih godina.

Osim toga, naglasila je da joj je najteže dane znatno olakšala podrška najbližih. Posebno je istakla ulogu svog partnera Maneta Ćuruvije Kaspera, koji je od samog početka bio uz nju i pružao joj nepokolebljivu ljubav i oslonac.

Kasper i njen brat je izvode sa klinike:

Vidi opis "To se desilo zbog mojih godina": Mina Kostić (51) prvi put otvorila dušu nakon liječenja u Lazi Lazarević Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Kurir Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Kurir Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Kurir Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Kurir Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Kurir Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Kurir Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Kurir Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Kurir Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Kurir Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Kurir Br. slika: 11 11 / 11

"Kad se to desilo, on je bukvalno sjutradan došao, i bio je uz mene sve vrijeme. To se desilo zbog mojih godina, ja imam 51 godinu, pa se to negdje sve sastavilo"rekla je Mina.

Dovedena u pratnji policije

Podsjetimo, Mina je zadržana prije nekoliko mjeseci u psihijatrijskoj ustanovi nakon što je dovedena u pratnji policije. Kako se navodilo pokazivala je znakove agresivnog ponašanja, te joj je bio potreban stalni nadzor medicinskog osoblja.

Naime, zbog pjevačicinog stanja ljekari su tada donijeli odluku da bude smještena na odjeljenje intenzivne njege, gdje je bila pod stalnim nadzorom medicinskog osoblja.

Ovako je izgledala nakon što je napustila ustanovu:

Izvori bliski ustanovi navodili su da je pjevačica po prijemu prošla neophodne preglede, nakon čega je procijenjeno da joj je potrebna kontinuirana opservacija i stručna pomoć.

Mina sa Kasperom nakon teškog perioda:

(Pink.rs / MONDO)