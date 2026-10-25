"Pjevala sam na rođendanu jednoj manekenki": Mina otkrila šta je prethodilo hospitalizaciji pa spomenula Kaspera

Mina Kostić je otvoreno govorila o agoniji kroz koju je prošla i svom zdravstvenom stanju.

Izvor: Pink printscreen

Pjevačica Mina Kostić napustila je Kliniku za psihijatrijske bolesti ''Dr Laza Lazarević'' 23. juna 2026. godine, nakon skoro mjesec dana liječenja, a sada je otvorila dušu u emisiji ''Premijera - Vikend specijal''.

Mina je sada pred premijernim kamerama otvoreno govorila o agoniji kroz koju je prošla, svom zdravstvenom stanju, ali i o podršci svojih najbližih, kao i partneru Manetu Ćuruviji Kasperu. Na početku razgovora otkrila je kako je bilo na njenom prvom nastupu poslije svega u jednom prestoničkom restoranu.

Teški dani prije hospitalizacije

- Baš kod ljudi izazivam tu emociju, kao neka tuga, seta... Bilo je super na nastupu, posjećenost super, do poslednjeg mjesta, do kraja je bilo puno... Već planiramo sledeći nastup. Ja volim da pjevam u Beogradu, moja sledeća pjesma koju je radio Kasper zvaće se ''Moj Beograd'' - rekla je Mina i otkrila šta je prethodilo njenoj hospitalizaciji.

- Nevjerovatno koliko me ljudi vole, kao i moje pjesme, bilo je i zluradih komentara. Svi smo pod nekim stresom, ali iako su neki osuđivali, i svašta govorili, ja se ne obazirem, ja sam se smirila poslije svega što mi se desilo, ja sam dobila neki mir, mislim da je to bila poruka od Boga da stanem na loptu malo. Sve se iskristalisalo. Ja nisam tražila pomoć, pjevala sam na rođendanu jednoj manekenki, poslije sam imala nenormalne glavobolje, poslije nisam mogla da spavam, samo sam pala... Pozvala sam moje bližnje, kod mene je prelomilo što sam preosjetljiva i u perimenopauzi sam, to je prirodna pojava. Negdje me je sve to sastavilo. Otišla sam kod mojih kući, nisam bila agresivna. Moja porodica je bila uz mene, Kasper, moje dijete, moji kumovi, tako da sam srećna što se sve to desilo. Bilo nam je na moru jako lijepo, ptičice, sve. Bilo mi je lijepo i u bolnici, zabavno, pričali smo, pjevala sam, podelii smo neka iskustva. To je sve za ljude. Tamo ima više odeljenja, ja sam bila u tom nekom koji nije komplikovan. Nemam terapiju, ja sam prestala da koristim ljekove, moj lijek je Mane i njegov osmijeh - rekla je pjevačica i progovorila o glasinama da je Kasper bio zaslužan za njeno loše psihičko stanje.

Vidi opis "Pjevala sam na rođendanu jednoj manekenki": Mina otkrila šta je prethodilo hospitalizaciji pa spomenula Kaspera Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / Milica Kemez Official Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Youtube printscreen / Milica Kemez Official Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Youtube printscreen / Milica Kemez Official Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Youtube printscreen / Milica Kemez Official Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Youtube printscreen / Milica Kemez Official Br. slika: 5 5 / 5

Mina stala u odbranu Kaspera nakon glasina da je uticao na njeno stanje

- Ljudi su nenormalni. Ja nisam u životu srela osobu kao što je on. On je toliko dobar, pošten, iskren, pametan, prepametan. Meni je najljepši i najbolji, mogu žene da mi pozavide. On je veliki vjernik, ne voli mnogo o tome da priča, ja sam jedna srećna žena. Mi smo od prvog dana bili iskreni jedno prema drugom, nije bilo testa - rekla je pjevačica i progovorila o podršci kolega.

- Mnogo kolega mi je pisalo. Sa Anom Nikolić se često dopisujem. Slala mi je podršku. Olja Karleuša, Goran Vukošić, Ćana... Ne očekujem ni od koga ništa - poručila je Mina u emisiji Premijera - Vikend Specijal.

Pogledajte Minine i Kasperove objave nakon izlaska iz bolnice: