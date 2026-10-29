Žene ludjele za njim, bio je šmeker Beograda, a počeo da se drogira sa 13 godina: Umro je od opake bolesti

Igor Pervić bi danas proslavio 59. rođendan, ali je njegov život prerano prekinuo karcinom jetre, nakon teške životne borbe obilježene i dugogodišnjom zavisnošću od narkotika.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Glumac Igor Pervić važio je za jednog od najvećih šmekera domaće javne scene, ali je iza njegovog šarma i glumačkog talenta stajala teška životna priča. Sa zavisnošću od narkotika borio se još od tinejdžerskih dana, a preminuo je u 52. godini, nakon borbe sa karcinomom jetre.

Igor Pervić bio je jedan od onih glumaca koje publika ne pamti samo po ulogama već i po pojavi, harizmi i posebnoj energiji. Važio je za velikog zavodnika, muškarca za kojim su žene uzdisale i gradsku facu koja je plenila pažnju gdje god da se pojavi. Ipak, njegov život nije bio ni približno glamurozan koliko je spolja mogao da izgleda.

Rođen je 29. oktobra 1967. godine u Beogradu, a glumom je počeo da se bavi još kao dječak. Prvu filmsku ulogu dobio je sa svega sedam godina, a tokom karijere ostvario je niz zapaženih uloga u domaćim filmovima i serijama. Publika ga pamti po ostvarenjima "Crni bombarder", "Lajanje na zvezde", "Vratiće se rode" i "Nemanjići - rađanje kraljevine".

Iako je pred njim bila obećavajuća karijera, privatni život obilježili su mu problemi o kojima je kasnije otvoreno govorio. Iza glumačkog uspjeha i imidža velikog šmekera krila se borba sa zavisnošću koja je počela mnogo ranije nego što su mnogi mogli da pretpostave.

Drogu je probao još kao dječak

Pervić je u više navrata govorio o tome kako se još sa 13 godina prvi put susreo sa narkoticima. U početku je, kako je sam opisivao, riječ bila o udisanju lijepka, a kasnije je upao u mnogo ozbiljniji problem sa zavisnošću od heroina. O svojoj prošlosti nije govorio uljepšavajući ono kroz šta je prolazio. Naprotiv, opisivao je koliko je zavisnost uticala na njegov život, odnose sa porodicom i svakodnevno funkcionisanje.

Već sa 19 godina otišao je na liječenje, ali put do oporavka nije bio jednostavan. U jednoj od svojih ispovijesti ispričao je da je drogu uspijevao da nabavi čak i dok je boravio u bolnici. Govorio je i o teškim fizičkim i psihičkim stanjima kroz koja je prolazio, kao i o trenucima kada je zavisnost preuzimala kontrolu nad njegovim životom.

Njegova porodica i bliski ljudi pokušavali su da mu pomognu, a veliku podršku pružila mu je i supruga, pesnikinja i književnica Jasmina Holbus. Pervić je otvoreno govorio o tome koliko mu je značila osoba koja je bila uz njega i pomagala mu u periodima kada mu je bilo najteže. Njegova ispovest ostala je snažno svedočanstvo o tome koliko zavisnost može da bude ozbiljan i dugotrajan problem, čak i kada je riječ o osobi koja na prvi pogled ima sve, talenat, popularnost i naklonost publike.

Povukao se iz javnosti, a onda je stigla teška dijagnoza

Iako je godinama bio prepoznatljivo lice domaće glumačke scene, Pervić je u pojedinim periodima živio povučenije i nije često govorio o privatnom životu. Nastavio je da radi i pojavljivao se u televizijskim projektima, ali je pažnju javnosti sve više privlačila njegova životna priča.

Vidi opis Žene ludjele za njim, bio je šmeker Beograda, a počeo da se drogira sa 13 godina: Umro je od opake bolesti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 20 / 20

U poslednjim godinama života suočio se sa još jednim teškim izazovom. Dijagnostikovan mu je karcinom jetre, a bolest je, uprkos liječenju, napredovala. Preminuo je 23. aprila 2019. godine, u 52. godini života. Njegova smrt potresla je publiku koja ga je pamtila kao talentovanog glumca i jednog od najupečatljivijih muškaraca svoje generacije. Iza njega su ostale brojne uloge, ali i javna svjedočenja o zavisnosti, koja su pokazala koliko život može da bude složen i koliko se teškoće ponekad kriju iza slike koju drugi vide.

(MONDO)