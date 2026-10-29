Milioni ga znali kao kapetana Pikarda, a on bio vitez: Patrik Stjuart ušao u legendu, a niko nije znao s čime se bori

Juče nas je nakon kratke i teške bolesti, napustio legendarni Patrik Stjuart

Izvor: printscreen instagram/Patrick Stewart

Britanski glumac ser Patrik Stjuart, najpoznatiji po ulogama kapetana Žan-Lika Pikara u ostvarenju "Zvezdane staze: Nova generacija" i profesora Čarlsa Havijera u filmskom serijalu "Iks-men", preminuo je 28. oktobra u svom domu u Los Anđelesu, u 86. godini.

Kako je potvrđeno u saopštenju njegovog predstavnika, glumac je preminuo nakon kratke borbe sa Alchajmerovom bolešću i demencijom sa Levijevim tijelima.

"Sa velikom tugom objavljujemo da je ser Patrik Stjuart preminuo juče u svom domu u Los Anđelesu, uz ljubav i brigu svoje voljene supruge Sani, nakon kratke borbe sa Alchajmerovom bolešću i demencijom sa Levijevim tijelima. Bio je okružen porodicom i prijateljima, uz živu muziku, molitve, suze, smijeh i duboke emocije koje je u svima nama budio tokom čitavog života posvećenog publici. Zauvijek ćemo pamtiti mir i spokoj na njegovom licu, kao trajni podsjetnik na njegovu neuništivu gracioznost", navodi se u saopštenju.

Stjuart je bio jedan od najcjenjenijih britanskih glumaca, sa karijerom dugom gotovo šest decenija, tokom koje je ostvario zapažene uloge na filmu, televiziji i pozorišnoj sceni. Bio je dobitnik tri nagrade Lorens Olivije, dok je za svoj rad na Brodveju bio nominovan za nagradu Toni. Tokom karijere dobio je i brojne nominacije za nagrade Emi, Zlatni globus i SAG.

Svjetsku popularnost stekao je ulogom kapetana Žan-Lika Pikarda u seriji "Zvezdane staze: Sledeća generacija“, koja se emitovala od 1987. do 1994. godine. Lik komandanta svemirskog broda Enterprajz ponovio je i u nekoliko filmova, kao i u seriji "Star Trek: Picard“.

Izvor: Youtube printscreen / The Graham Norton Show

Drugu veliku ulogu koja je obilježila njegovu karijeru ostvario je kao profesor Čarls Ksavijer, poznat i kao Profesor Iks, vođa mutanata u filmskoj franšizi "X-Men“. Tu ulogu igrao je više od dvije decenije, a pojavio se i u filmu "Doktor Strejndž u multiverzumu ludila" iz 2022. godine.

Iako ga je publika širom svijeta prepoznavala po naučnofantastičnim i superheroјskim ostvarenjima, Stjuart je tokom karijere ostao posvećen pozorištu. Nastupao je na londonskom Vest Endu i Brodveju, a među njegovim zapaženim pozorišnim ulogama bile su i one u djelima Vilijama Šekspira, Harolda Pintera i Semjuela Beketa.

Za doprinos dramskoj umjetnosti britanska kraljica Elizabeta Druga proglasila ga je vitezom 2010. godine. Tokom karijere dobio je brojna priznanja i nominacije, a 2023. objavio je autobiografiju "Making It So".

Iza sebe je ostavio suprugu Sani Ozell i dvoje djece iz prvog braka.