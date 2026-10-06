Pred sam početak nove sezone, Voja Nedeljković je progovorio o potencijalnom napuštanju "Zvezda Granda"

Izvor: TV Prva

Voja Nedeljković zauzeo je mjesto Saše Popovića u Zvezdama Granda, tačnije, njegovu ulogu tokom snimanja, a sada se oglasio i javno potkačio konkurenciju, tačnije Pink.

Naime, on je stigao na snimanje vidno nasmijan, pa se pred ulazak obratio novinarima i poslao brutalnu poruku konkurenciji, Željku Mitroviću i članovima žirija u Pinkovim zvezdama.

"Radno, hvala Bogu. Idemo da pobijedimo opet. Ko je najgledaniji, je l’ si rekao kolegama?", obratio se novinaru kroz smijeh i dodao:

"Znaš da smo ugasili konkurenciju skroz", rekao je Voja.

Vidi opis Zauzeo Popovićevo mjesto u studiju, pa udario na Mitrovića: O konkurenciji imao da kaže samo jedno Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / viki_miljkovic Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram/viki_miljkovic Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Pink Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Pink Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Pink Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Pink /printscreen Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Youtube/Pinkove zvezde/Printscreen Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram/jelenasuperstar Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Youtube/Pinkove zvede/printscreen Br. slika: 9 9 / 9 AD

Dugo vodio pregovore sa direktorom

Pred sam početak nove sezone, Voja Nedeljković je progovorio o potencijalnom napuštanju "Zvezda Granda", a sve je zavisilo od dogovora sa direktorom.

"Kako da vam kažem, ja sam tamo funkcija (x), kao u matematici. Od sezone do sezone. Ako se dogovorimo - radimo. Ako se ne dogovorimo - ne radimo", otkrio je Nedeljković.

Na pitanje postoji li mogućnost da ga sledeće sezone ne bude u tom projektu, odgovara:

"Uvijek postoji mogućnost da ne radim."

Ipak, smatra da će saradnja najvjerovatnije biti nastavljena.

Vidi opis Zauzeo Popovićevo mjesto u studiju, pa udario na Mitrovića: O konkurenciji imao da kaže samo jedno Voja Nedeljković Zvezde Granda IN MEMORIAM Saša POpovi voja nedeljković Voja Nedeljković Voja Nedeljković Voja Nedeljković Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/voja.nedeljkovic/screenshot Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Pink.rs Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Youtube printscreen / Zvezde Granda Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Kurir/ Damir Dervišagić Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: TV Prva Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Instagram/voja.nedeljkovic/screenshot Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Youtube/Prakticna zena Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Instagram/zvezdegrandaspecijal_official Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: TV Prva Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 13 13 / 13

"Mislim da vjerovatno hoću. Ali uvijek postoji mogućnost i za 'ne' i za 'da'. Ako se dogovorimo, ako im budem trebao, ako oni budu trebali meni, ako usaglasimo sve uslove, čitaj finansijske, onda se gledamo ponovo. Ako ne, onda ne", govorio je Voja.

(Blic/MONDO)