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Zauzeo Popovićevo mjesto u studiju, pa udario na Mitrovića: O konkurenciji imao da kaže samo jedno

Zauzeo Popovićevo mjesto u studiju, pa udario na Mitrovića: O konkurenciji imao da kaže samo jedno

Autor Jovana Milićević
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Pred sam početak nove sezone, Voja Nedeljković je progovorio o potencijalnom napuštanju "Zvezda Granda"

Zauzeo Popovićevo mjesto u studiju, pa udario na Mitrovića Izvor: TV Prva

Voja Nedeljković zauzeo je mjesto Saše Popovića u Zvezdama Granda, tačnije, njegovu ulogu tokom snimanja, a sada se oglasio i javno potkačio konkurenciju, tačnije Pink.

Naime, on je stigao na snimanje vidno nasmijan, pa se pred ulazak obratio novinarima i poslao brutalnu poruku konkurenciji, Željku Mitroviću i članovima žirija u Pinkovim zvezdama.

"Radno, hvala Bogu. Idemo da pobijedimo opet. Ko je najgledaniji, je l’ si rekao kolegama?", obratio se novinaru kroz smijeh i dodao:

"Znaš da smo ugasili konkurenciju skroz", rekao je Voja. 

Dugo vodio pregovore sa direktorom

Pred sam početak nove sezone, Voja Nedeljković je progovorio o potencijalnom napuštanju "Zvezda Granda", a sve je zavisilo od dogovora sa direktorom.

"Kako da vam kažem, ja sam tamo funkcija (x), kao u matematici. Od sezone do sezone. Ako se dogovorimo - radimo. Ako se ne dogovorimo - ne radimo", otkrio je Nedeljković. 

Na pitanje postoji li mogućnost da ga sledeće sezone ne bude u tom projektu, odgovara:

"Uvijek postoji mogućnost da ne radim." 

Ipak, smatra da će saradnja najvjerovatnije biti nastavljena.

"Mislim da vjerovatno hoću. Ali uvijek postoji mogućnost i za 'ne' i za 'da'. Ako se dogovorimo, ako im budem trebao, ako oni budu trebali meni, ako usaglasimo sve uslove, čitaj finansijske, onda se gledamo ponovo. Ako ne, onda ne", govorio je Voja.

(Blic/MONDO)

Tagovi

voja nedeljković željko mitrović Zvezde Granda

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