Zorica Brunclik traži promjene prije nove sezone "Pinkovih Zvezda" zbog napetosti sa Dragomirom Despićem.

Izvor: M.M./ATAIMAGES

Pjevačica Zorica Brunclik, prije nego što je potpisala ugovor za novu sezonu "Pinkovih Zvezda", tražila je da se neke stvari bitnije izmjene.

Naime, nakon prošle sezone gdje je bilo vrlo napeto između pjevačicinog supruga pjevačice Miroljuba Kemiša Aranđelovića i Dragomira Despića Desingerice, kao i nje same.

Nije sve ispunjeno

Njih dvoje su tražili od produkcije da im obezbijedi da ih Desingerica ove sezone ne proziva. Kako to nije moguće, Despić je navodno obećao da neće, ali je iza leđa prekrstio prste, što znači da njegovo obećanje, to jest zaklinjanje, baš i ne važi.

"Zorici nije ni malo lako da podnese da je Desingerica stalno proziva i vrijeđa, pa je rešila da potraži od produkcije garancije da toga neće biti u novoj sezoni. Međutim, ko to može Zorici da garantuje, niti neko može Despića da cenzuriše, niti bi to bilo okej. Despić je radi mira u kući sjeo i rekao da neće to da radi, ali je iza svojih leđa prekrstio prste čekajući samo da Zorica potpiše ugovor i potvrdi gostovanje u ovom, odnosno da potvrdi učešće u ovom talent šou programu", priča izvor za Skandal.

Sastav žirija je identičan. Ono što se promijenilo je voditeljka u bekstejdžu.

Naime, od ove sezone iz bekstejdža će se javljati Tijana Stoisavljević, djevojka koja čita sponzore kod Ognjena Amidžića u emisiji Amidži šou i koja je zamijenila Anđelu koja se tu do sada nalazila. U žiriju sjede Bosanac, Viki i Karleuša, kao i do sada, a voditeljka programa je Bojana zajedno sa Amidžićem, koji je moderator takmičenja i koji ovu sezonu neće prespavati kao što je to uradio sa prošlom, već će se mnogo aktivnije uključiti i boriti za kandidate.

Vidi opis Zorica Brunclik postavila ultimatum Željku Mitroviću: Tražila izmenu ugovora zbog jednog kolege iz žirija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: printscreen/youtube/Pinkove zvezde Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 7 7 / 7

Izvor: Telegraf / MONDO