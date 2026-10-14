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Kraj za Marka Đedovića na televiziji Pink: Bio desna ruka Željku Mitroviću, sad došlo do prekida saradnje

Kraj za Marka Đedovića na televiziji Pink: Bio desna ruka Željku Mitroviću, sad došlo do prekida saradnje

Autor Marina Cvetković
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Đedović je bio desna ruka Željka Mitrovića, a sada je došlo do prekida saradnje.

Kraj za Marka Đedovića na televiziji Pink Izvor: YouTube/Zadruga Official

Marko Đedović je nakon učešća u nekoliko sezona rijalitija "Elita" dobio angažman na televiziji Pink. Od 2022. godine bio je član kabineta Željka Mitrovića, član menadžmenta televizije Pink i Pink Media grupe.

Nakon četiri godine na poziciji desne ruke jednog od najmoćnijih ljudi na ovim prostorima, čini se da je njihova saradnja prekinuta.

Nakon "Pinka" otvorio svoju firmu

Đedović se pojavio na jednom događaju gdje je o novom poslu progovorio za domaće medije.

- Mnogi se brinu od čega živiš sad posle rijalitija?- bilo je pitanje novinara koje je nasmijalo Marka.

- E pa to pitajte APR (Agencija za privredne registre prim. aut.) - poručio je Marko kroz smeh i dodao da je zaradio velike pare kako bi mogao da otvori svoju firmu.

- U pitanju je firma za marketing, a novac od rijalitija sam ja uložio i u stanove tako da imam prihod i od kirija - rekao je Marko Đedović, ali na pitanje koliko stanova ima u svom vlasništvu nije želio da odgovori.

Oglasio se povodom talasa otkaza koje je Mitrović dao

Vlasnik Pink Media Group, Željko Mitrović, u novembru prošle godine najavio je masovne otkaze u okviru svoje kompanije, što je podiglo veliku prašinu u javnosti.

Tim povodom oglasio se novinar i rijaliti zvezda Marko, koji inače radi kao desna ruka Mitrovića, i istakao da se za svoju poziciju uopšte ne brine.

(Srbija Danas / MONDO)    

Tagovi

marko đedović željko mitrović

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