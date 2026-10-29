Breskvica objavila prve slike sa novim dečkom: Uživaju u Dubaiju, jedan potez privukao pažnju na mrežama

Pjevačica je sa partnerom napustila Srbiju i otputovala u Dubai, gdje uživaju u odmoru i avanturama.

Izvor: Instagram/brrrreskvica/Printscreen

Anđela Ignjatović Breskvica podijelila je prve fotografije sa svojim dečkom, kojeg je do sada uspješno skrivala od očiju javnosti.

Pjevačica je sa partnerom napustila Srbiju i otputovala u Dubai, gdje uživaju u odmoru i uzbudljivim avanturama. Ovoga puta okušali su se u vožnji četvorotočkaša kroz pustinju, a Breskvica je podijelila fotografije na kojima zajedno poziraju na vozilu usred pješčanih dina.

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Za ovu priliku pjevačica je odabrala crni šorts i belu majicu, ispod koje se nazirao crni top, dok je glavu prekrila maramom. Njen partner takođe je nosio maramu kojom je sakrio gotovo cijelo lice, pa njegov identitet i dalje ostaje misterija. Ipak, pažnju su privukle njegove mišićave ruke, kao i detalj da je na fotografiji pokazivao tri prsta.

Objava je ubrzo izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, a čini se da Breskvica ne krije koliko uživa u društvu svog novog izabranika. Iako još uvek ne otkriva ko je muškarac koji je osvojio njeno srce, pjevačica je ovim fotografijama prvi put pokazala delić njihove zajedničke avanture.

"Ne krijem dečka, sve u svoje vrijeme"

Anđela je, inače, nedavno priznala da ima dečka.

- Jesam emotivno ispunjena - kazala je ona za Blic nedavno, a na konstataciju da li će momka kriti, odgovorila je:

- Nije sad da ja kao namerno krijem, ali prosto, kako treba da bude, tako će da bude. Ne želim ništa da radim povodom toga, kako je Bog rekao. Osvojio me je ponašanjem, kulturom i vaspitanjem. Nisam morala da budem hrabra i da ja priđem, već je to bio on, tako da i to je jedna od stvari koja je presudila.

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