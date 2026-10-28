Dalibor iz Ivanjice kuvao za Putina i Makrona: Otkrio šta vole da jedu najmoćniji ljudi svijeta

Ivanjičanin Dalibor Kimčetić, koji je pripremao hranu za najmoćnije svjetske državnike, otkrio je kako je izgledao njegov put do diplomatskih trpeza i ko mu je zadavao najviše muka.

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Kakvi se specijaliteti služe na trpezama najmoćnijih svjetskih državnika i šta je to u srpskoj kuhinji što može da zadovolji i najzahtjevnije goste?

Odgovore na ova pitanja zna Ivanjičanin Dalibor Kimčetić, ambasador srpske kuhinje u svijetu, čovjek čije su kulinarske vještine stigle daleko izvan granica Srbije.

Od Australije do Rusije, Kimčetić je pripremao hranu za brojne svjetske zvaničnike. Ipak, iza glamura, visokih državnih delegacija i ekskluzivnih trpeza krije se jedna mnogo jednostavnija, ali i mnogo važnija priča – priča o kvalitetu, tradiciji i autentičnim ukusima Srbije.

Od bečkog hotela do diplomatskih trpeza

Govoreći o svom profesionalnom putu, Kimčetić je otkrio da se usavršavao u Beču, u čuvenom hotelu "Sacher", nakon čega je radio i u hotelu "Hyatt".

"Nakon toga, sedam-osam ambasada, kao lični kuvar ambasadora. Svi su oni bili ovdje na mom imanju, gdje su bili oduševljeni", ispričao je Kimčetić za Info Ligu.

Kako je objasnio, cilj mu je od početka bio da domaću gastronomiju približi svijetu.

"Moja želja oduvijek je bila da predstavim našu zemlju i našu kuhinju u malo modernijoj formi", rekao je.

Kuvao za Putina i Makrona, a otkrio ko su najzahtjevniji gosti

Na pitanje ko je prva značajna ličnost za koju je kuvao, Kimčetić je naveo da je tokom karijere pripremao hranu za brojne svjetske zvaničnike.

"Kad je bio kineski predsjednik... Za Putina, za Makrona, nema za koga nismo radili", ispričao je.

Posebno zanimljiv odgovor dao je na pitanje ko je među njima bio najzahtjevniji.

"Svi su oni jako jednostavni ljudi. Najzahtjevniji su ovi pečeni bogataši koji ne znaju šta hoće", rekao je Kimčetić.

U čemu je tajna srpske kuhinje?

Jer, kako ističe Kimčetić, posebna pažnja posvećuje se izboru namirnica. Hrana se priprema od organskih proizvoda, a upravo u prirodnim sastojcima, tradicionalnim receptima i pažljivoj pripremi leži posebnost srpske gastronomije.

Dok svijet traga za novim kulinarskim trendovima, Srbija ima ono što se ne može lako kopirati - ukus domaćeg, nasljeđe generacija i bogatstvo proizvoda sa svojih njiva, pašnjaka i planina.

I možda je upravo u tome najveća tajna svjetskih trpeza - da ono najvrednije nije uvijek najskuplje i najegzotičnije, već ono što je prirodno, kvalitetno i autentično.

A kada srpski specijaliteti stignu pred najmoćnije ljude planete, onda to više nije samo priča o hrani. To je priča o Srbiji, njenoj tradiciji i ljudima koji su uspjeli da je predstave svijetu.

Iz Ivanjice, grada poznatog po krompiru, malinama i ukusu domaće hrane, Dalibor Kimčetić ponio je ono što nema cijenu – duh svog kraja. I dokazao da se do velikog svijeta ne stiže samo diplomatijom. Ponekad je dovoljan i jedan vrhunski pripremljen srpski specijalitet.

(InfoLiga/Mondo)