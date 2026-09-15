Aca Kos objavio snimak s Čedinom Jelenom: Uselio se kod bivšeg u stan, a s njom pjeva narodnjake na zadnjem sjedištu

Aleksandar Kos zajedničkim slikama i snimcima čestitao rođendan bivšoj ženi Čede Jovanovića

Izvor: Instagarm printscreen / coa_kos

Bivša žena Čedomira Jovanovića, Jelena, danas slavi rođendan, a među prvima na mrežama joj je čestitao Aca Kos.

Prijatelj Čede Jovanovića, koji je uz političara od kako se razveo od supruge s kojom ima četvoro djece, podijelio je na Instagramu zajedičke trenutke sa Jelenom Jovanović, s kojom je u prijateljskim odnosima.

Na njegovom Instagram storiju sada su osvanule zajedničke slike, kojima joj čestita rođendan i poručuje: "Volim te mnogo", a pratioce je posebno obradovao snimak na kojem pjevaju pesmu Dragane Mirković na zadnjem sjedištu automobila.

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Pogledajte 00:09 Aca Kos Izvor: Instagram/coa_kos Izvor: Instagram/coa_kos

"Jela u novom svijetu živi prve dane novog života"

Političar Čeda Jovanović, koji sa Kosom živi u stanu na Novom Beogradu, jednom prilikom je na mrežama, pričajući o porodici i djeci, spomenuo i bivšu ženu, koja navodno ima novog partnera u Americi.

Tada je političar u svojoj objavi napisao: "Jela u novom svijetu živi prve dane novog života".