Prodala Grand za 30 miliona eura, a tajno vodi privatan biznis: Otkriven tajni izvor prihoda Lepe Brene

Lepa Brena devedesetih godina prošlog vijeka pokrenula je mali ugostiteljski objekat u Novom Sadu.

Izvor: Modno/Goran Sivački

Lepa Brena je odavno jedna od najvećih muzičkih zvijezda na prostorima bivše Jugoslavije, ali se finansijski ne oslanja isključivo na svoju pjevačku karijeru. Donedavno je bila vlasnica muzičke imperije, koju je 2021. godine zajedno sa Sašom Popovićem prodala za 30 miliona eura, a javnosti je manje poznato da decenijama vodi i ugostiteljski biznis u srcu Vojvodine.

Nekadašnja vlasnica Grand produkcije devedesetih godina prošlog vijeka pokrenula je mali ugostiteljski objekat u Novom Sadu.

Riječ je o kiosku brze hrane u kojem se pretežno prodaju pljeskavice, a ovom poslu se dodatno posvetila nakon prodaje svoje muzičke kuće.

„Iako svi znaju da je Brena prodala Grand produkciju, rijetko ko zna da ona ima drugi biznis, kojem se sada očigledno više posvetila. Punih 29 godina u centru Novog Sada posjeduje kiosk na kojem se prodaju pljeskavice i druga brza hrana, pa joj je to sada dobrodošlo da nastavi da bude gazdarica“, rekao je svojevremeno izvor blizak pjevačici za domaće medije.

"Volim da dođem u Srbiju jer moja djeca vole da su tu"

Brena važi za veliku jugonostalgičarku, ali naglašava da je to prvenstveno zbog toga što je na tim prostorima formirana kao ličnost, te da je u to vrijeme putovanje s ličnom kartom do Trsta po farmerke i patike bilo sasvim normalno. Iako uživa u boravcima u Majamiju i Monte Karlu, njen dinamičan život i poslovne obaveze sprečavaju je da se igdje zadrži predugo.

„Mene često pogrešno citiraju, ja sam jugonostalgična jer sam tu formirana kao ličnost... Jugoslavija je bila balkanska unija, preteča Evropske unije. Pjesmu ‘Jugoslovenka’ ne forsiram ja, publika je traži jer osjeća pripadnost tom periodu. Volim da dođem u Srbiju zato što moja djeca vole da budu tu, a gdje su oni, tu mi je dom... Ako ćemo iskreno, najviše boravim u automobilu, hotelu i avionu. Meni kuća ne treba, više mi treba veliki kamper na dva sprata, da ima spavaće sobe, da povedem frizera, šminkera, masera i dvije-tri drugarice“, pričala je Lepa Brena.

"Osjećam se svjetski jer mogu da odem bilo gdje na svijetu bez ičije dozvole i nigde mi nije zabranjeno da radim i uživam. Važno je da imate i partnera u svemu tome... Boba i ja smo kompatibilni bez obzira na to što se ne držimo za ručice i ne ljubimo tako u javnosti", govorila je pjevačica.