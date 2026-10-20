Brenin kum je otac 35 djece, a izdržava još 300: Na računu mu milijarde, a evo čime se bavi

Vjenčani kum Lepe Brene i Slobodana Bobe Živojinovića spada u 2.000 najbogatijih ljudi na svijetu prema listi čuvenog magazina "Forbs".

Izvor: Instagram printscreen

Čuvena pjevačica Lepa Brena danas proslavlja svoj 66. rođendan, a najveća su joj podrška upravo najmiliji - djeca, ali i suprug Slobodan boba Živojinović sa kojim je 35 godina u skladnom braku.

Ko su im bili kumovi?

Podsjetimo, par je rekao sudbonosno "da" 1991. godine, a na vjenčanju koje se tad procjenjivalo na pet miliona, bilo je preko 600 zvanica. Njihova svadba u jednom trenutku se prenosila i na televiziji, zbog čega je Dnevnik bio prekinut, a mnogi ne znaju ko su im tada bili kumovi.

Podsjetite se kadrova sa Breninog i Bobinog vjenčanja:

Dok je pjevačici vječani kum bio dugogodišnji menadžer Raka Đokić, Bobi je kumovao kolega i danas jedan od najbogatijih ljudi svijeta, rumunski teniser Jon Cirjak, koji danas ima 87 godina.

Njegov imetak danas se procenjuje na dvije milijarde dolara, a bivši sportista je dospio i na listu svjetskih milijardera, i zvanično najbogatiji Rumun.

Izvor: printscreen/youtube/Lepa Brena

Prema izvještaju "Forbsa", najveće prihode ostvaruje od bankarstva i osiguranja, a njegove kompanije objedinjene su u "Cirjak grupu". Kako je ranije pisao "Kurir", ovaj milijarder je i vlasnik teniskog turnira Masters serije u Madridu, a poseduje i brojne kompanije u kojima radi više od 20.000 ljudi.

Ujedno je i dio svjetskog džet-seta, a posebna strast su mu motocikli, naročito oni koje su ranije posjedovala slavna imena poput Al Kaponea ili Eltona Džona.

Zanimljivo je, međutim, da najveći dio novca uopšte nije zaradio od tenisa, niti je bio naročito uspješan teniser, posebno u singlu, u kojem je osvojio samo jednu titulu, dok je u dublu slavio 22 puta.

Njegov uspon počeo je po završetku igračke karijere. Bio je trener i menadžer Borisa Bekera, Štefi Graf, Gorana Ivaniševića, Marata Safina, Meri Džo Fernandez i drugih uspješnih tenisera, ali mu je to bila samo odskočna daska za biznis. U poslovnom svetu ostvario je ogroman uspjeh zahvaljujući preduzetničkom duhu, ali i brojnim kontaktima koje je stekao.

Priča da ima 35 djece?

Interesantno je da biznismen, prema sopstvenom priznanju, ima trideset petoro djece, a navodno tvrdi da ta brojka nije konačna.

Cirijak navodno sa suprugom i troje dece živi u Monaku, međutim, na sajtu "Forbsa" piše da ima dvoje djece i da je samac.

Rumun je poznat i po humanosti, prije svega zato što je u rodnom Brašovu sagradio naselje u kojem je smjestio oko 300 napuštenih mališana, koje u potpunosti izdržava.

I dan-danas bliski prijatelji

Kada je riječ o Breni i Bobi, oni su i danas bliski sa Cirijakom, koji im je, svojevremeno, na vjenčanju poklonio jedan od tada najskupljih automobila, dok je na svadbu stigao privatnim avionom.

"Ako me pitate da li u životu imam nekoga koga toliko volim i poštujem kao čoveka koji nam je zaista mnogo pomogao još otkad smo Boban i ja počinjali zajednički život, ali i inače, onda je to definitivno Jon. Takođe, on je bio i dugogodišnji Bobin sportski menadžer. Divan je osjećaj biti pored takve ljudske veličine. On ima 80 godina, a i dalje veoma aktivno radi. Biti među 150 ljudi kojima je pravio rođendan, biti izabran i među zvanicama iz visokog društva iz čitavog svijeta, za mene je bilo veoma emotivno i velika čast“, rekla je prije nekoliko godina za domaće medije Brena.

U prilog Breninim riječima govori i podatak da je Cirijak 2018. godine bio gost na vjenčanju Bobinog sina Filipa i pjevačice Aleksandre Prijović.

Podsjetite se kadrova sa ovog događaja: