Kako je kum Lepe Brene zaradio milijarde dolara: Napustio tenis, a sada je jedan od najbogatijih ljudi na svetu

Teniska karijera Jonu Cirjaku bila je samo početak, a pravi novac zaradio je kasnije, kroz biznis.

Izvor: MN PRESS/NEBOJŠA PARAUŠIĆ

Jon Cirjak, kum Lepe Brene i Bobe Živojinovića, danas ima 86 godina i više od dve milijarde dolara na računu, bar kako navodi Forbs.

Rođen je u Brašovu, u Rumuniji. Svojevremeno je bio vrlo uspešan teniser, a bavio se i hokejom na ledu, čak je, kako piše na Vikipediji, učestvovao na Zimskim olimpijskim igrama.

Nakon igračke karijere nastavio je da radi kao trener, a potom i kao menadžer. Sarađivao je sa legendama kao što su Ilie Nastase, Anri Lekont, Boris Beker, Goran Ivanišević, ali i Boba Živojinović.

Slobodan Živojinović u Hali Pionir 1985. godine, protiv Francuske

Izvor: MN Press arhiva

Jedan od najvažnijih poteza u njegovoj karijeri bio je rad sa nemačkim teniserom Borisom Bekerom, čiji je menadžer bio tokom uspona ka svetskom vrhu. Rad u međunarodnom sportu omogućio mu je da stekne iskustvo u poslovanju, sponzorstvima i upravljanju finansijama profesionalnih sportista.

Organizovao je više teniskih turnira, čak je, kao promoter belog sporta, postao počasni član međunarodne Teniske kuće slavnih, a šest godina bio je predsednik Rumunskog olimpijskog komiteta.

Glavni izvor prihoda

Nakon pada komunizma, Jon Cirjak je prepoznao priliku na tržištu koje se otvaralo privatnim investicijama. Godine 1990. osnovao je Banca Comercială Ion Țiriac, jednu od prvih privatnih banaka u Rumuniji nakon komunističkog perioda. Postao je i prvi Rumun koji se našao na Forbsovoj listi najbogatijih ljudi današnjice. Za ogroman uspeh koji je postigao može da zahvali svom preduzetničkom duhu i pametnim ulaganjima.

Kasnije se proširio na osiguranje, a njegov poslovni portfolio obuhvatio je i druge finansijske usluge. Udeo u banci prodao je 2015. godine italijanskoj grupaciji UniCredit.

Njegovo bogatstvo nije ostalo vezano samo za bankarski sektor. Izgradio je poslovnu grupaciju koja obuhvata više od 40 privatnih kompanija i posluje u različitim oblastima.

Kum Lepe Brene i Bobe Živojinovića, kako se pisalo, ima 35 dece, i to prema sopstvenom priznanju, mada neki tvrde da brojka nije konačna. Zvanično ima troje, jedno sa manekenkom Miket fon Ajzenberg, dvoje sa egipatskom novinarkom Sofi Ajad.

Iza Cirjaka su brojna dobra dela. U rodnom Brašovu sagradio je naselje u koje je smestio oko 300 napuštenih mališana, i kompletno ih izdržavao. Osim toga, donirao je 100.000 dolara za popravke kuća posle poplava u Srbiji 2014. godine.

Milioni u automobilima

Cirijak je poznat i kao strastveni kolekcionar automobila. Njegova kolekcija obuhvata više od 400 vozila, među kojima su retki i istorijski modeli.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Brena i Boba i danas su bliski saCirijakom, koji im je za svadbu poklonio u to doba jedan od najskupljih automobila, a inače je u Beograd stigao privatnim avionom.

Osim toga, Bio je gost i na venčanju Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića.