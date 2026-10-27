Dragan Kiki Zurovac otkriva šokantne tvrdnje o Zdravku Čoliću i njegovim dugovima iz prošlosti.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Bivši menadžer "Zabranjenog pušenja", Dragan Kiki Zurovac, pričao je jednom o saradnji sa Zdravkom Čolićem i iznio šokantne tvrdnje o pjevaču.

Zdravko Čolić nedavno se našao u centru pažnje javnosti nakon što je na njegovu porodičnu vilu na Dedinju bačena eksplozivna naprava, što je ponovo pokrenulo priče i detalje iz njegove prošlosti.

Među njima su i tvrdnje nekadašnjeg estradnog menadžera grupe "Zabranjeno pušenje", Dragana Zurovca Kikija, koji je u podkastu "Gravitacija" govorio o nekadašnjoj saradnji sa regionalnom zvijezdom.

Prema njegovim riječima, Zdravko Čolić je 1999. godine uspio da zaradi 350.000 njemačkih maraka, ali taj novac nije zadržao.

"Čola je zaradio 350.000 maraka i keš mu je dat, kako bi vratio dugove nekome iz Bosne, ne bih da otkrivam kome. Bio je dužan 150.000 i vratio je bratove dugove od 300.000 maraka koje je uzeo kod nekih zelenaša i bio sam spreman da mu pripremim posao koji je donosio milione", tvrdi Dragan Zurovac Kiki.

Bomba na vilu na Dedinju i reakcija pjevača

Podsjetimo, rano jutro 3. februara 2026. godine nepoznati napadači bacili su bombu u dvorište Čolićeve kuće na Dedinju, usljed čega je nastala materijalna šteta na fasadi, ogradi, zelenilu i automobilima, dok povrijeđenih nije bilo. Nakon pokrenute istrage, osumnjičenoj trojici muškaraca određen je pritvor po odluci Višeg suda u Beogradu.

Sam Zdravko Čolić se u trenutku napada nalazio u Hrvatskoj, odakle se ubrzo oglasio kako bi smirio zabrinutu javnost: "Nalazim se u Zagrebu, gdje završavam posljednje pjesme za novi album. U Beogradu je sve u redu, hvala Bogu da su svi dobro", poručio je tada Čolić.

Vidi opis "Dugovao je zelenašima 300.000 maraka": Otkrivena mračna tajna Zdravka Čolića, decenijama krio od javnosti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 10 10 / 10

Izvor: Blic / MONDO