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Zdravko Čolić je odbio hit koji mu je napisala Marina Tucaković: Svi obožavaju ovu pesmu, proslavila rok bend

Zdravko Čolić je odbio hit koji mu je napisala Marina Tucaković: Svi obožavaju ovu pesmu, proslavila rok bend

Autor Ana Živančević
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Pesma "Ti samo budi dovoljno daleko" grupe Generacija 5 prvobitno je bila namenjena Zdravku Čoliću, a napisala ju je Marina Tucaković.

Zdravko Čolić je odbio hit koji mu je napisala Marina Tucaković: Svi obožavaju ovu pesmu, proslavila Izvor: Youtube

Čuvena balada grupe Generacija 5, "Ti samo budi dovoljno daleko", važi za jedan od najvećih hitova domaće rok muzike, ali malo ko zna da je ova pesma prvobitno bila namenjena Zdravku Čoliću.

Tekst za ovu emotivnu numeru, objavljenu 1979. godine, napisala je legendarna Marina Tucaković. Zanimljivo je da je upravo ove stihove svojevremeno izdvojila kao jedne od najboljih koje je ikada stvorila u svojoj bogatoj karijeri.

Generacija 5 - Ti samo budi dovoljno daleko
Izvor: YouTube

Iako ju je Marina nudila Čoli, pesma na kraju iz nekog razloga nije završila u njegovim rukama. Umesto njega, u originalu ju je maestralno otpevao Goran Milošević, a Generacija 5 je zahvaljujući njoj obezbedila trajno mesto u istoriji naše muzike.

Marina Tucaković je time još jednom dokazala da njen talenat ne poznaje žanrovske granice, ostavivši iza sebe neizbrisiv trag i vanvremenske klasike kako u narodnoj, tako i u pop i rok muzici.

Tagovi

Zdravko Čolić marina tucaković pjesma

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