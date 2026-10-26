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Dragan Marinković Maca promijenio lični opis: Iznenadio novim izgledom, sada totalno neprepoznatljiv (Foto)

Dragan Marinković Maca promijenio lični opis: Iznenadio novim izgledom, sada totalno neprepoznatljiv (Foto)

Autor Jovana Milićević
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Gostujući u jednoj emisiji, Dragan Marinković Maca je u svom prepoznatljivom stilu, bez uvijanja, odgovorio na kritike.

Dragan Marinković Maca promijenio lični opis Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Glumac i voditelj Dragan Marinković Maca iznenadio je javnost novom transformacijom svog izgleda. Nakon što je pre nekoliko meseci skinuo višak kilograma i uradio nove zube, odlučio se na još jedan drastičan korak.

Godinama je bio prepoznatljiv po svojoj dugačkoj, loknastoj kosi. Međutim, sada se ošišao sasvim na kratko, a snimak sa novim imidžom koji je objavio na društvenim mrežama izazvao je opšte čuđenje pratilaca.

Mnogi u komentarima nisu mogli da vjeruju da je u pitanju isti čovjek, pa su se nizala pitanja poput: "Da li je ovo Maca?", "Šta mu se desilo". 

Brutalan odgovor na optužbe zbog botoksa

Pored frizure i stesane linije, glumac se našao na meti prozivki i zbog estetskih korekcija. Pratioci su uočili njegovo zategnuto čelo i punije usne, upoređujući ga u komentarima sa holivudskim glumcem Mikijem Rurkom.

Gostujući u jednoj emisiji, Maca je u svom prepoznatljivom stilu, bez uvijanja, odgovorio na kritike.

"Jesam, pa šta! Mene sad pljuju što sam se botoksirao, ja to radim 15 godina. Ne, nego treba da budem zgužvan ko kokošije prkno".

Glumac je time jasno stavio tačku na nagađanja i potvrdio da tretmane podmlađivanja praktikuje već deceniju i po.

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Tagovi

dragan marinković maca fizički izgled

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