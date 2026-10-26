Gostujući u jednoj emisiji, Dragan Marinković Maca je u svom prepoznatljivom stilu, bez uvijanja, odgovorio na kritike.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Glumac i voditelj Dragan Marinković Maca iznenadio je javnost novom transformacijom svog izgleda. Nakon što je pre nekoliko meseci skinuo višak kilograma i uradio nove zube, odlučio se na još jedan drastičan korak.

Vidi opis Dragan Marinković Maca promijenio lični opis: Iznenadio novim izgledom, sada totalno neprepoznatljiv (Foto) Dragan Marinković Maca Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Mondo/DejanKatalina Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mondo/DejanKatalina Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: YouTube/ BALKAN INFO - Zvanični kanal Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram/dragan_maca Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 8 / 8

Godinama je bio prepoznatljiv po svojoj dugačkoj, loknastoj kosi. Međutim, sada se ošišao sasvim na kratko, a snimak sa novim imidžom koji je objavio na društvenim mrežama izazvao je opšte čuđenje pratilaca.

Mnogi u komentarima nisu mogli da vjeruju da je u pitanju isti čovjek, pa su se nizala pitanja poput: "Da li je ovo Maca?", "Šta mu se desilo".

Brutalan odgovor na optužbe zbog botoksa

Pored frizure i stesane linije, glumac se našao na meti prozivki i zbog estetskih korekcija. Pratioci su uočili njegovo zategnuto čelo i punije usne, upoređujući ga u komentarima sa holivudskim glumcem Mikijem Rurkom.

Gostujući u jednoj emisiji, Maca je u svom prepoznatljivom stilu, bez uvijanja, odgovorio na kritike.

"Jesam, pa šta! Mene sad pljuju što sam se botoksirao, ja to radim 15 godina. Ne, nego treba da budem zgužvan ko kokošije prkno".

Glumac je time jasno stavio tačku na nagađanja i potvrdio da tretmane podmlađivanja praktikuje već deceniju i po.



