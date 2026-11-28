Muhamed Zišan Ali poletio je sa dvojicom kineskih astronauta u misiji Shenzhou-24, čime je postao prvi Pakistanac u orbiti i prvi stranac na stanici Tiangong.

Izvor: YouTube / VideoFromSpace

Kina je prvi put poslala stranog astronauta u svemir. Pakistanac Muhamed Zišan Ali postao je prvi stranac na kineskoj svemirskoj stanici Tiangong, a ujedno i prvi državljanin Pakistana koji je otišao u orbitu.

Misija Shenzhou-24 poletjela je u srijedu u 1.18 po našem vremenu, raketom Long March 2F iz svemirskog centra Đuciuen, u pustinji Gobi. Nakon oko tri i po sata, letjelica se samostalno spojila sa svemirskom stanicom.

Kineska agencija za svemirske letove s ljudskom posadom okarakterisala je lansiranje kao „potpuni uspjeh“ i saopštila da su astronauti dobro.

Ali je ranije bio pilot pakistanskog vazduhoplovstva i ima 40 godina. Sa njim su u svemir poletjeli i kineski astronauti Tang Hungbo, kojem je ovo treći let, i Vu Ji, koji prvi put boravi u svemiru.

Ali će se na stanici zadržati kratko, nakon čega će se vratiti na Zemlju sa dijelom prethodne posade. Jedan od članova te posade ostaće u orbiti punu godinu. To će biti prvi kineski jednogodišnji boravak u svemiru i važan test uoči planiranih misija ka Mjesecu.

Kineski predsjednik Si Đinping zajednički let nazvao je „živim primjerom“ prijateljstva dvije zemlje, koje ove godine obilježavaju 75 godina diplomatskih odnosa. Saradnja Kine i Pakistana nastaviće se i u istraživanju Mjeseca, gdje bi pakistanski rover trebalo da bude upućen oko 2028. godine u okviru kineske misije Chang'e 8.

Ovaj let za Kinu predstavlja i poruku međunarodnoj zajednici. Međunarodna svemirska stanica, kojom upravljaju SAD i Rusija sa partnerskim državama, trebalo bi da bude povučena iz upotrebe oko 2030. godine, dok Kina sve otvorenije nudi drugim zemljama mogućnost korišćenja svoje stanice.

Istovremeno, Peking priprema testiranja nove rakete Long March 10 i svemirske letjelice Mengžou, s ciljem da kineske astronaute pošalje na Mjesec prije 2030. godine.

Tokom misije planirano je više od 90 naučnih eksperimenata iz oblasti biologije, medicine, fizike i razvoja novih svemirskih tehnologija.