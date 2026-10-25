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"Ja i nisam neki pjevač, vlasnici klubova prevrću očima kad me vide": Nataša Bekvalac šokirala priznanjem

"Ja i nisam neki pjevač, vlasnici klubova prevrću očima kad me vide": Nataša Bekvalac šokirala priznanjem

Autor Ana Živančević
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Nataša Bekvalac šokirala je izjavama o svom pjevanju i odnosu s vlasnicima klubova, ističući važnost ženskog osnaživanja.

Nataša Bekvalac šokirala priznanjem Izvor: https://instagram.com/bekvalceva/

Nataša Bekvalac važi za jednu od najpopularnijih i najtraženijih pjevačica na našoj estradnoj sceni.

Ipak, sada je sve oduševila sa svoje dvije nove izjave, koje imaju potencijal da postanu viralne, kao što je to bio slučaj i s mnogim prethodnim.

„Ja i nisam neki pjevač, u smislu da imam ne znam ni ja kakve pjevačke sposobnosti. A ovo nije zahtjevna pjesma. Ali zahtijeva da si u priči“, rekla je Nataša jednoj od kandidatkinja u muzičkom takmičenju u kojem je članica žirija.

Posebno je zanimljiva druga izjava, na nastupu na bini u klubu, kada se obratila ženama u publici.

„Vlasnici diskoteka i klubova uglavnom prevrću očima kad ja treba da im gostujem. Ne vole me jer kažu da dolaze samo žene, čast izuzecima, a žene, kažu, ne troše. Nema velikog pazara kad ja dođem. A ja bih da poručim dragim mojim ženama da rade i da budu vrijedne, da plaćaju svoje piće i svoje račune. Da moji nastupi uvijek budu puni žena koje imaju svoju lovu. Ja ću uvijek pjevati pjesme samo za žene. Molim vas, radite“, rekla je Nataša pred oduševljenim damama, koje su je nagradile velikim aplauzom zbog iskrenosti.

Bekvalčeva je karijeru počela 2001. godine, kada je objavila prvi album „Ne brini“. Od starta je izbila u sam vrh pop scene, kojom dominira punih 25 godina, a njeni albumi „Ništa lično“, „Stereo ljubav“, „Ne valjam“ i „Original“ dostigli su platinaste tiraže. Posljednji CD pod nazivom „Mama“ objavila je prije godinu dana i on je, takođe, odlično prošao kod publike.

Izvor: Kurir / MONDO

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