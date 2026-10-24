"Postala sam izbirljiva": Nataša Bekvalac stavila tačku na vezu s fudbalerom pa progovorila o ljubavnom životu

Nataša Bekvalac govorila je sa osmjehom na licu o svojoj intimi, odlukama i ljubavi koju osjeća sama prema sebi.

Izvor: Kurir

Nataša Bekvalac (46) iza sebe ima tri braka, a neretko se našali na svoj račun kada se spomene ponovna udaja. Sada je progovorila o svojoj intimi i ljubavnom životu koji je sve oduvek intrigirao.

Pomišljala da pređe na nježniji pol

Pjevačica je u svom stilu rekla da je u jednom trenutku pomišljala i na vezu sa ženom, te otkrila zašto se nikad više neće udati. Nataša se našalila i "priznala" da je razmišljala o vezi sa ženom, te je otkrila šta ju je spriječilo u toj ideji.

- Ja mnogo volim žene, i nikada se nisam trudila da sakrijem afinitet prema ženama i toj ženskoj energiji. Čak sam razmiljala i o tome da možda treba da budem sa ženom i zaista me sve usrećuje, ali je problem što me nikako ne privlače u s*ksualnom smislu. Ja svakako imam žene oko sebe i njihovu podršku, i jako sam srećna zbog toga - govorila je u svom stilu pjevačica za Blic, a koja je nedavno stavila tačku na vezu sa bivšim fudbalerom.

Evo kako on izgleda:

"Počela sam da volim sebe"

Bekvalčeva priznaje da danas mnogo teže može da uplovi u vezu.

- Postala sam i izbirljiva i oprezna. Počela sam da volim sebe, ali ne u smislu da sam egoistična, nego sam svjesna svojih prioriteta, i znam kakav muškarac treba da se pojavi da bih se ja zaljubila u njega.

Brak nikada više

Bekvalčeva je još jednom otkrila da je brak više uopšte ne zanima.

- Brak mene stvarno ne zanima, ne zato što sam ozlojeđena žena, već mislim da brak nije potreban da bih nekog voljela, poštovala... Ja to mogu sve i bez braka, to mi je samo komplikovalo sve, a svakako to nije nikakva garancija. Za sve mogu da kažem "Nikad ne reci nikad", ali za ovo stvarno mogu da kažem nikad. Jer smatram da je to za mene potpuno bespotrebno i besmisleno - rekla je Nataša za Blic.

Prisjetimo se Natašinih bivših muževa i partnera:

Vidi opis "Postala sam izbirljiva": Nataša Bekvalac stavila tačku na vezu s fudbalerom pa progovorila o ljubavnom životu nataša bekvalac, luka lazukić, beba, porodilište Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/AmiG Show Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: YouTube/Glossy.rs Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Printskrin, Youtube/ Ami G show Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Printskrin, Youtube/ Ami G show Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Printskrin, Youtube/ Ami G show Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Printskrin, Youtube/ Ami G show Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MONDO, Stefan Stojanović Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 9 / 9 AD

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(Blic / MONDO)