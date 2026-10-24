"Čudan je, zbog skandala danima nije izlazio iz kuće": Komšije otkrile tajne Dr Igija, spiskao silan novac

Igor Todorović, poznat kao Dr Igi, živi povučeno nakon teških tragedija.

Izvor: YouTUbe/Printscreen/BALKAN INFO - Zvanični kanal

Jedna od najvećih zvijezda devedesetih, Igor Todorović, poznatiji kao Dr Igi, godinama živi sam i povučeno u porodičnoj kući na Banovom brdu.

Densera su u kratkom vremenskom periodu zadesile teške porodične tragedije, u kojima je ostao bez brata, oca i majke, zbog čega se povukao iz javnog života. Ipak, kako su se muzika i izvođači s kraja prošlog vijeka na velika vrata vratila na estradnu scenu i za njima vlada veliko interesovanje, posebno mlađih generacija, koje se tada nisu bile ni rodile, naša ekipa odlučila je da posjeti kraj gdje on živi i da od njegovih komšija čuje šta imaju da kažu o Dr Igiju van kamera i javnosti.

Sve sam radi

Većinu Igorovih komšija sad čine Rusi, pa nam je trebalo dosta vremena da sretnemo nekog od naših ljudi s kojima bismo porazgovarali o denseru.

"Dr Igi živi u ovoj kući, on je tamo u drugom dijelu. Ovdje je on odrastao, tu je cio život, a kuću je naslijedio od svojih pokojnih roditelja. Sjećam se da je njegov otac predavao fizičko vaspitanje u Hemijskoj školi. Vrlo je vrijedan, sve sam sređuje oko kuće i po dvorištu. Zasadio je u bašti i puno voćki, sve mu je lijepo uređeno. Prolazilo je tu kroz kuću puno djevojaka tokom godina, ali kad vide kolika je ta kuća i da tu ima puno da se radi, nisu se zadržavale. Tako da je sve ostajalo na njemu. Ima automobil i motor. Taj motor mu je, pored skijanja, postao velika strast poslednjih godina. Roditelji mu to nisu dozvoljavali, ali otkad su preminuli, opustio se i počeo da radi sve ono što tada nije smio. Nije njemu lako, svašta je proživio. Dosta je povučen. Svi mi koji živimo ovde dugo i koji ga znamo volimo ga i poštujemo. Uvijek nam se javi. Ali poslednjih godina ovaj dio grada su okupirali Rusi, tako da nema puno ljudi koji mogu da vam kažu nešto o njemu", rekao nam je jedan Igorov stariji komšija.

Drugi komšija smatra da je Todorović vrlo čudan.

"Čudan je on malo i na svoj način, ali nije loš. Kao da živi u nekom svom svijetu. Skroman je čovjek. Ja sam mu zamjerio jako ovo što je izjavio na račun pokojnih Milenka Zablaćanskog, Grua i Neba. To mu nije trebalo. Bog čuva sve, a ne samo njega. Mislim da se i on poslije te izjave pokajao i da je bio brzoplet. Nakon toga, kad je vidio kakav je bijes izazvao kod ljudi, danima nije izlazio iz kuće. Valjda ga je bio stid, a i sad nekako mi se čini da skreće pogled kad prođe. Ovako nije loš. Sjećam se kad je bio megazvijezda i na vrhuncu popularnosti, ovdje nije moglo da se živi od obožavateljki. Druga su to bila vremena. Proćerdao je veliki novac, nije štedio. Ovdje se po kraju pričalo i da je htio da proda kuću zbog dugova, ali je dobro da se iz toga izvukao. Lijepo on to sve održava, ali mu fali ženska ruka. On kao da ne želi da se skrasi", zaključio je komšija iz zgrade koja se nalazi prekoputa Igijeve kuće.

Vidi opis "Čudan je, zbog skandala danima nije izlazio iz kuće": Komšije otkrile tajne Dr Igija, spiskao silan novac Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTUbe/Printscreen/BALKAN INFO - Zvanični kanal Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: YouTUbe/Printscreen/BALKAN INFO - Zvanični kanal Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 8 / 8

Inače, Dr Igi je bio jedan od najpopularnijih muzičara devedesetih i zarađivao je veliki novac, toliko da je mogao sebi da priušti i jahtu, međutim, kako je i sam istakao, danas živi potpuno drugačije.

Podsjetimo, Igor se nedavno našao u središtu skandala kada je u jednom podkastu govorio o skrivenoj kameri od prije tri decenije, u kojoj su tada učestvovali članovi grupe Montenigers, Dalibor Andonov Gru, dok je iza kamere bio glumac Milenko Zablaćanski.

Izazvao bijes javnosti

Prema njegovim riječima, ono što je trebalo da bude šala pred kamerama kod njega je izazvalo bijes jer je imao utisak da sagovornici zapravo misle ono što govore.

"Ljudi u afektu urade razne stvari, da me nisu zaustavili tamo, ja bih nekoga ubio. Sad ću da ti kažem neke stvari od kojih ćeš se naježiti. Ta skrivena kamera nije bila poštena. Zašto? Prvo, Montenigerse nisam poznavao tad uopšte. Grua sam znao samo površno. Znači, došli su, zezali me tamo, kao imamo zaštitu skrivene kamere, a poslije kažu zezali smo se. A ja znam u stvari da su stvarno mislili to što su pričali. I zato sam se naljutio, ako me razumiješ. Inače, da si došao ti, moji drugovi s kojima sam dobar, pa ja se nikad ne bih naljutio u životu, ne ljutim se ja tako lako", ispričao je Dr Igi u podkastu 'Sportkast'.

Denser je potom dao bizarnu izjavu kojom je zgrozio javnost.

"Znači, znaš ko je bio iza kamere tamo, u režiji? Milenko Zablaćanski, pokojni. Je l' 'Montenigers' Neba pokojni? Je l' Gru pokojni? Je l' Nigor imao tešku bolest i jedva živ ostao? Ne zezajte se sa Dr Igijem, Dr Igija Bog čuva", rekao je on.

Izvor: Kurir / MONDO