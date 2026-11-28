Nikolija Jovanović otkrila je emocije nakon koncerta u Sava centru i podelila trenutke sa porodicom i gostima na sceni.

Izvor: MONDO

Pjevačica Nikolija Jovanović nakon koncerta u Sava centru sumirala je utiske za medije i podijelila prve emocije poslije večeri za pamćenje.

Zanimalo nas je da li je tokom nastupa uspjela da vidi svoje ćerke koje su je bodrile iz publike.

„Zagrlila sam ih, Relju i mamu, sve koje je trebalo. Htjela sam da prođem i kroz publiku, ali nije bilo moguće. Prošla sam ispred i pozdravila svoje drugarice“, rekla je Nikolija.

Poseban trenutak večeri bio je kada joj se na bini pridružila majka Vesna Zmijanac. Nakon što su zajedno otpjevale pjesmu, legendarna folkerka izvela je nekoliko svojih najvećih hitova i podigla publiku na noge, a Nikolija nam je otkrila kakav su dogovor imale prije koncerta.

„Moja mama je fenomenalna. Njeni koncerti su drugačije koncipirani. Zvala me prije dva dana da mi kaže da ona mora da bude prva. 'Mene moraš da staviš na početak', rekla sam joj: 'Ne mogu da te stavim na početak. Cijeli koncert ima svoj tok. Ti ćeš biti u trećem bloku, a onda ćeš da sjedneš i da ideš u Skoplje'. Mama sjutra radi arenu u Skoplju, ali uspjela je da bude i ovdje“, rekla je ona.

Mnogi su se pitali zašto se na sceni nije pojavio i Devito, sa kojim Nikolija ima veliki hit, pa nam je pjevačica objasnila kako je birala goste za ovo veče.

„Nije bilo kočnica. Večeras sam imala troje gostiju – mamu, Relju i Bibu. Imam puno dueta, neki sljedeći put biće Devito, Inas, Amna opet. Mijenjaće se gosti“, istakla je pjevačica.

Na naše pitanje da li će na nekom od narednih koncerata ugostiti i Anu Nikolić, kratko i jasno je poručila:

"Naravno."