Dr Iggy otišao u crkvu nakon šok izjave o mrtvim kolegama: Oglasio se njegov kum, 5 dana nije mogao da ga dobije

Kum Igora Todorovića otkrio je šta se desilo sa pjevačem nakon skandala.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nakon stravičnog skandala zbog izjave u jednoj emisiji, Igor Todorović, poznatiji kao Dr Iggy nije se oglašavao na mrežama, niti se mogao vidjeti u javnosti.

Sada se oglasio njegov kum, pjevač Ivan Gavrilović, koji je otkrio šta se dešavalo sa denserom njegove šokantne izjave. Kako kaže, Igor mu se nije javljao na telefon pet dana:

"Ja sam ga pozvao i rekao sam mu: 'Kume, znaš šta: Prvo ćeš da odeš lijepo i da upališ svijeću'", započeo je Ivan, dodajući da misli da ni sam Igi u tom trenutku nije bio svjestan šta je izgovorio.

Izvor: MONDO

Ivan Gavrilović je naglasio da takvu rečenicu niko ne može da podrži, ali i da se njegov kum stvarno pokajao i otišao u crkvu.

"Rečenica je, ne znam... to ne može niko da podrži. Ali on se stvarno pokajao i otišao u crkvu, tako da ono sad smo sve to bacili na zezanje", rekao je.

"Gledamo da mu se ne zamjerimo, da ne bismo mi riknuli za 10, 15 godina. Kum je takva duša da su svi odmah prepoznali da nije tako mislio", našalio se Gavrilović.

"Milenko, Neba... svi su pokojni, ne zezajte se sa mnom"

Podsjetimo, Igor Todorović nedavno je gostovao u emisiji "Demanti" kada se prisjetio skrivene kamere od pre 30 godina. On je i dalje smatrao da se njegove kolege nisu šalile kada su ga vrijeđale, a potom je dodao da je mogao i da ubije nekog.

"Ljudi u afektu urade razne stvari. Da me nisu zaustavili tamo, ja bih možda i nekog ubio. Sad ću da ti kažem neke stvari od kojih ćeš se naježiti. Ta skrivena kamera nije bila poštena. Zašto? Prvo ja Montenigerse nisam poznavao tad uopšte, Grua sam znao površno samo. Znači, došli su, zezali su me tamo, kao imamo zaštitu skrivene kamere, a posle kažu zezali smo se. A ja znam u stvari da su stvarno mislili to što su pričali. I zato sam se ja naljutio, ako me razumiješ. Inače, da si došao ti, moji drugovi sa kojima sam ja dobar, pa ja se ne bih naljutio nikad u životu, ne ljutim se ja tako lako. E sad, pošto se sve to izdešavalo, znaš ko je bio tamo iza kamere u režiji? Milenko Zablaćanski pokojni. Je l Montenigers Neba pokojni? Je l' Gru pokojni? Je l Niggor imao tešku bolest i jedva ostao živ? Ne zezajte se sa Dr Igijem, Dr Igija Bog čuva", glasila je sporna izjava Dr Igija nakon koje je javnost žestoko reagovala.

(Informer.rs/MONDO)