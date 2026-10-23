Kad 4.000 ljudi zapjeva "Sa druge strane jastuka": Nestvarne scene s Bajaginog koncerta, a pre 3 dana im otkazali nastup

Bajaga i Instruktori su sinoć održali prvi od tri koncerta u Sava Centru

Izvor: MONDO/Ana Živančević

Kultni bend Bajaga i Instruktori, kojem je nedavno otkazan koncert u Hrvatskoj, rasprodao je tri koncerta u beogradskom Sava Centru, 22, 23. i 24. oktobra. Sinoć je prvi od tri nastupa domaćom publikom nakon nešto više od dvije godine, a već na taktove prve pjesme, obožavaoci su poskakali na noge sa sjedišta u plavoj sali.

Karijera ovog benda traje već četiri decenije, i isto toliko traje i ljubav fanova za vanvremenske hitove koje su nam dali.

Na sinoćnjem koncertu u Sava Centru, prvom od tri zakazana, Mondo je zabilježio susret generacija, od starih, prekaljenih obožavalaca koji znaju i šta se krije iza naslova pjesme "442 do Beograda", do onih mlađih koji su tu da uživaju u gitarskom zvuku, nježnim stihovima i pozitivnoj energiji.

Čim su izašli na binu i zasvirali "Sa druge strane jastuka", krcata sala je postala drugi pjevač Instruktora.

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Nakon ove, uslijedila je hit pjesma s prvog albuma "Pozitivna geografija", "Poljubi me", koju je Bajaga u jednom intervjuu nazvao jednim od najboljih studijskih snimaka u karijeri.

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Bajagi otkazali koncert u Hrvatskoj

Momčilu Bajagiću Bajagi je nedavno otkazan koncert koji je bio zakazan za 19. oktobar u Koprivnici. Do ove odluke došlo je nakon što je Udruženje hrvatskih branitelja (UHB RH) nedavno zatražilo od nadležnih državnih institucija u Hrvatskoj uvođenje obavezne provjere i jasnih kriterijuma za javno djelovanje stranih umjetnika prije njihovog angažovanja.

Branitelji su u svom saopštenju posebno prozvali Miroslava Ilića, Lepu Brenu i Bajagu, izrazivši protest što se pomenutim izvođačima i dalje omogućavaju nastupi i zarada u Hrvatskoj.

Ono što je malo poznato je činjenica da je Bajaga upravo svoj prvi koncert imao u Zagrebu 1984. godine, a evo kako je tada izgledao: