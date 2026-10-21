logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Društvenim mrežama kruže uznemirujući snimci: Influenser se zapalio u lajvu uživo

Društvenim mrežama kruže uznemirujući snimci: Influenser se zapalio u lajvu uživo

Autor Jovana Milićević
0

Vijest o preranom odlasku Manuela Otoa izazvala je talas nevjerice i žalosti u gejming zajednici.

Društvenim mrežama kruže uznemirujući snimci: Influenser se zapalio u lajvu uživo Izvor: Facebook

Poznati influenser Manuel Oto oduzeo je sebi život i to u lajv emitovanju kada se zapalio, a užasni videi počeli su da kruže mrežama.

Izvor: Facebook

Oto je u gejming svijetu bio najpoznatiji kao tvorac popularne onlajn igre za više igrača Stick Run, koju je osmislio sa svega 14 godina, a koja je tokom godina postojanja okupila više od 43 miliona igrača.

Vijest o tragediji, koja se odigrala u utorak uveče u Njemačkoj, potvrdio je portparol projekta Stick Run.

"Upoznati smo sa prenosom na Tviču u kom je naš osnivač i vlasnik, Manuel Oto, po svemu sudeći, sebi oduzeo život. Duboko smo pogođeni ovom tragedijom i molimo javnost da u ovim izuzetno teškim trenucima poštuje privatnost porodice i bližnjih. Takođe, apelujemo na zajednicu da se suzdrži od širenja neprovjerenih informacija i nagađanja. Obaviješteni smo da je Tvič u međuvremenu uklonio sporni prenos, kao i sav prateći video-sadržaj."

Društvenim mrežama kružili uznemirujući snimci

Iako su se na društvenim mrežama ubrzo pojavili uznemirujući snimci ekrana zabilježeni neposredno prije i tokom samog incidenta, zvanični organi nisu odmah potvrdili tačnu lokaciju stradanja.

Ipak, bavarski regionalni list PNP preneo je da je u utorak uveče, u požaru koji je zahvatio potkrovlje jedne kuće na jugu Bavarske, stradala jedna osoba, čiji identitet policija u tom trenutku nije javno saopštila. Predstavnici igre pozvali su sve koji posjeduju pouzdane informacije da se obrate kompaniji ili nadležnim policijskim organima.

Vijest o preranom odlasku mladog autora izazvala je talas nevjerice i žalosti u gejming zajednici. Brojni pratioci oprostili su se emotivnim porukama na društvenim mrežama: "Otišao je dio našeg detinjstva", "Život umije da bude surov" i "Slomljen sam ovom viješću, naprosto je nevjerovatno".

Ovaj potresan događaj ponovo je u žižu javnosti stavio pitanje mentalnog zdravlja kreatora sadržaja i bezbjednosnih protokola na platformama za emitovanje uživo.

Tagovi

influenser lajv zapalio samoubistvo Manuel Oto

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ