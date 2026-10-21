Društvenim mrežama kruže uznemirujući snimci: Influenser se zapalio u lajvu uživo

Vijest o preranom odlasku Manuela Otoa izazvala je talas nevjerice i žalosti u gejming zajednici.

Izvor: Facebook

Poznati influenser Manuel Oto oduzeo je sebi život i to u lajv emitovanju kada se zapalio, a užasni videi počeli su da kruže mrežama.

Izvor: Facebook

Oto je u gejming svijetu bio najpoznatiji kao tvorac popularne onlajn igre za više igrača Stick Run, koju je osmislio sa svega 14 godina, a koja je tokom godina postojanja okupila više od 43 miliona igrača.

Vijest o tragediji, koja se odigrala u utorak uveče u Njemačkoj, potvrdio je portparol projekta Stick Run.

Stick Run is aware of a livestream on Twitch involving its creator and owner, Manuel Otto, in which he appeared to have taken his own life. We understand that Twitch has since removed the livestream and associated video.We are deeply concerned by this situation and ask that everyone respect the privacy of those involved during this difficult time. We encourage the community to refrain from spreading unverified information or speculation.If you have any information that may help clarify the circumstances surrounding this incident, please reach out to us or contact your local law enforcement agency. — Stick Run (@StickRunGame)October 20, 2026

"Upoznati smo sa prenosom na Tviču u kom je naš osnivač i vlasnik, Manuel Oto, po svemu sudeći, sebi oduzeo život. Duboko smo pogođeni ovom tragedijom i molimo javnost da u ovim izuzetno teškim trenucima poštuje privatnost porodice i bližnjih. Takođe, apelujemo na zajednicu da se suzdrži od širenja neprovjerenih informacija i nagađanja. Obaviješteni smo da je Tvič u međuvremenu uklonio sporni prenos, kao i sav prateći video-sadržaj."

Društvenim mrežama kružili uznemirujući snimci

Iako su se na društvenim mrežama ubrzo pojavili uznemirujući snimci ekrana zabilježeni neposredno prije i tokom samog incidenta, zvanični organi nisu odmah potvrdili tačnu lokaciju stradanja.

Ipak, bavarski regionalni list PNP preneo je da je u utorak uveče, u požaru koji je zahvatio potkrovlje jedne kuće na jugu Bavarske, stradala jedna osoba, čiji identitet policija u tom trenutku nije javno saopštila. Predstavnici igre pozvali su sve koji posjeduju pouzdane informacije da se obrate kompaniji ili nadležnim policijskim organima.

Vijest o preranom odlasku mladog autora izazvala je talas nevjerice i žalosti u gejming zajednici. Brojni pratioci oprostili su se emotivnim porukama na društvenim mrežama: "Otišao je dio našeg detinjstva", "Život umije da bude surov" i "Slomljen sam ovom viješću, naprosto je nevjerovatno".

Ovaj potresan događaj ponovo je u žižu javnosti stavio pitanje mentalnog zdravlja kreatora sadržaja i bezbjednosnih protokola na platformama za emitovanje uživo.