Tošetovoj djevojci njegov zet zabranio da im dođe u kuću: Na sudu morala da dokaže da su bili zajedno

16. oktobra 2007. godine, poginuo je Toše Proeski, a brojne priče iz njegovog privatnog života i dalje se provlače u javnosti i medijima.

Izvor: Youtube/eDD Mixxx/Printscreen

Prošlo je 19 godina otkad nas je prerano napustio Toše Proeski, makedonski pjevač čiji je glas spajao region i čiji je odlazak ostavio prazninu koju do danas niko nije uspio da popuni. Iako su prošle skoro dvije decenije, muzička scena Balkana i dalje nema njegovog naslednika.

Toše je posjedovao retku kombinaciju vrhunskog vokala, neusiljene skromnosti i emocije koja se ne može iskopirati.

Dok njegove pjesme i dalje žive na radijskim stanicama, na koncertima njegovoh kolega i u narodu, interesovanje javnosti za njegov privatni život ne jenjava. I dalje se često prebiraju detalji iz njegovog privatnog života, a često se spominje i njegova bivša djevojka, rukometašica Adrijana Budimir, baš iz razloga što je njihov odnos svojevremeno bio predmet brojnih priča, nagađanja i medijskih tekstova.

Nekadašnja rukometašica i pjevač bili su zajedno sve do kobne nesreće. Živjeli su u njegovoj vili, u naselju Zlokućani, gdje su planirali i vjenčanje i proširenje porodice.

Upravo je njoj i poslao poslednju poruku prije stravične nesreće:

"Princezo moja jedina, lijepo mi pajki, pa ću te čuvati u snu. Sve ima smisla otkad si ponovo u mom životu. Volim te".

Haos nakon Tošetove smrti

Nažalost, nakon sahrane pjevača, Andrijana se našla u nezavidnoj situaciji - Tošetov zet joj je zabranio da ulazi u njihovu kuću kako ne bi došla u posjed pjevačevih albuma na engleskom i tako se obogatila. Pored ovoga, na sudu je bila sa Tošetovom menadžerkom koja je tvrdila da rukometašica nije ni bila u vezi sa pjevačem.

Gdje je danas Andrijana?

Andrijana se nakon tragedije povukla od očiju javnosti i nije davala nikakve izjave. Danas je srećno udata, im dva sina, a ostala je u svijetu sporta. Osnovala je školu rukometa i radi kao trener muške ekipe.

Pogledajte Andrijana sada izgleda: