Poslednje riječi Tošeta Proeskog i dalje odzvanjaju: Veče prije smrti rekao je nešto od čega se ledi krv u žilama

Da je živ, Toše Proeski, makedonski slavuj, kako su ga nazivali, juče bi proslavio svoj 45. rođendan.

Izvor: Youtube/eDD Mixxx/Printscreen

Veče pred smrt, Toše Proeski dao je svoj poslednji intervju, a ono što je u njemu rekao i danas odzvanja u sjećanjima njegovih fanova. Nažalost, njegova uspješna karijera i život tragično su prekinuti 16. oktobra 2007. godine, kada je smrtno stradao u saobraćajnoj nesreći na auto-putu kod Nove Gradiške. Imao je samo 26 godina.

Pjevač je tog jutra putovao iz Skoplja ka Zagrebu, gdje je trebalo da snima spotove, a svoj poslednji intervju dao je samo veče ranije, tokom gostovanja u makedonskoj TV emisiji "Vrteleška".

Gledajući unazad, neke riječi iz njegovog poslednjeg intervjua danas zvuče poput zloslutnog proročanstva. Između ostalog, voditeljka ga je pitala da li želi da se skloni od svega, na šta je odgovorio da želi, ali da ne može.

"Mašinerija me je stavila u bubanj i gotovo. Nema povratka", rekao je Toše, svega nekoliko sati prije tragedije.

"Želim revitalizaciju od svakodnevnih intervjua, šminkanja, skidanja šminke, pakovanja. Putovanja u Zagreb pa nazad, putovanja u Australiju i povratka iz Australije. Svega mi je do ovde", kazao je, podigavši ruku iznad glave.

U nastavku razgovora Toše je istakao da griješi kao i svaki čovjek, ali da je daleko od ružnih priča koje su se vezivale za njega otkako je postao poznat. Priznao je i da je imao problema sa djevojkama, jer nije znao koje žele da budu sa zvijezdom, a koje zanima ko je on zapravo.

Prisjetimo ga se: