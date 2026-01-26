logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poslednje riječi Tošeta Proeskog i dalje odzvanjaju: Veče prije smrti rekao je nešto od čega se ledi krv u žilama

Poslednje riječi Tošeta Proeskog i dalje odzvanjaju: Veče prije smrti rekao je nešto od čega se ledi krv u žilama

Autor Marina Cvetković
0

Da je živ, Toše Proeski, makedonski slavuj, kako su ga nazivali, juče bi proslavio svoj 45. rođendan.

Poslednje riječi Tošeta Proeskog i dalje odzvanjaju: Veče prije smrti rekao je nešto od čega se ledi krv u žilama Izvor: Youtube/eDD Mixxx/Printscreen

Veče pred smrt, Toše Proeski dao je svoj poslednji intervju, a ono što je u njemu rekao i danas odzvanja u sjećanjima njegovih fanova. Nažalost, njegova uspješna karijera i život tragično su prekinuti 16. oktobra 2007. godine, kada je smrtno stradao u saobraćajnoj nesreći na auto-putu kod Nove Gradiške. Imao je samo 26 godina.

Pjevač je tog jutra putovao iz Skoplja ka Zagrebu, gdje je trebalo da snima spotove, a svoj poslednji intervju dao je samo veče ranije, tokom gostovanja u makedonskoj TV emisiji "Vrteleška".

Gledajući unazad, neke riječi iz njegovog poslednjeg intervjua danas zvuče poput zloslutnog proročanstva. Između ostalog, voditeljka ga je pitala da li želi da se skloni od svega, na šta je odgovorio da želi, ali da ne može.

"Mašinerija me je stavila u bubanj i gotovo. Nema povratka", rekao je Toše, svega nekoliko sati prije tragedije.

"Želim revitalizaciju od svakodnevnih intervjua, šminkanja, skidanja šminke, pakovanja. Putovanja u Zagreb pa nazad, putovanja u Australiju i povratka iz Australije. Svega mi je do ovde", kazao je, podigavši ruku iznad glave.

U nastavku razgovora Toše je istakao da griješi kao i svaki čovjek, ali da je daleko od ružnih priča koje su se vezivale za njega otkako je postao poznat. Priznao je i da je imao problema sa djevojkama, jer nije znao koje žele da budu sa zvijezdom, a koje zanima ko je on zapravo.

Prisjetimo ga se:

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Toše Proeski

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ