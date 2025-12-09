Osvanula freska Tošeta Proeskog u manastiru: Ostvarena poslednja želja pjevača, razmatraju da ga proglase svecem

Toše Proeski bio je veliki vjernik, a posebno je bio vezan za manastir u Kruševu.

Izvor: Kurir

Pjevač Toše Proeski je do poslednjeg dana života sa ocem i prijateljima aktivno učestvovao u obnovi manastira Preobraženja Gospodnjeg, koji se nalazi u blizini njegovog rodnog mjesta Kruševo u Sjevernoj Makedoniji. Upravo iz tog razloga u narodu je ova svetinja poznata kao "Tošetov manastir".

Pogledajte fotografije Tošeta Proeskog:

Bio veliki vjernik

Danas, skoro dvije decenije posle njegove tragične pogibije, njegova želja i amanet su ispunjeni - manastir je u potpunosti završen i manastirski hram je svečano osvještan, pa se u njemu redovno služe liturgije.

Domaći mediji boravili su nedavno u Kruševu i prisustvovali službi. Osvećenju hrama činodejstvovao je arhiepiskop ohridski i makedonski Stefan uz sasluživanje tri episkopa i velikog broja sveštenstva. Cijeli manastirski hram je u potpunosti oslikan freskama, a Tošetovim fanovima posebno je drag i njegov portret, naslikan na jednom od zidova crkve. Danas manastir predstavlja turističku i hodočasničku destinaciju. Ljudi ga posjećuju radi duhovnosti, ali i da odaju počast preminulom Tošetu.

Na tačno 18 godina od njegove smrti u završenom manastiru je služen i godišnji pomen, a nakon toga je Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit kruševski i demirhisarski Jovan posjetio njegov grob i nad njim pročitao molitvu za pokoj duše.

"Ovdje je moj mir i znam da ću posle svega završiti ovdje", rekao je Proeski u jednom od svojih poslednjih intervjua, i to upravo u ovom manastiru.

Pogledajte kako izgleda manastir:

Pokojni pjevač je više puta isticao da je veliki vjernik.

"Vjerujem u Boga. Koliko mi mogućnosti dozvoljavaju, finansijski pomažem izgradnju crkve. Naši prijatelji, otac i ja pravimo taj vjerski objekat već 13 godina i radovi su konačno pri kraju. Čak sam i ja radio neke fizičke poslove prilikom izgradnje. Nema nikakvog stida kad je riječ o ljubavi prema onom u što vjerujemo", govorio je Proeski.

Inače, koliko je Toše značio rodnoj Sjevernoj Makedoniji, svojevremeno je pokazala i vijest da je Makedonska pravoslavna crkva, prema pisanju tamošnjih medija, razmatrala mogućnost da pokojnog balkanskog pjevača proglasi svetiteljem.

Informaciju o tome potvrdio je i vladika Petar, predsjednik crkvene komisije za kanonizaciju, koji je rekao kako je "još uvijek rano govoriti o tome, ali da će značajnu ulogu u donošenju te odluke imati Tošetova humanitarna i vjerska djelatnost".

"Crkva ima svoja pravila za to na koji način se neka osoba proglašava svecem. Inicijativa za to se ne daje odmah po nečijoj smrti. Potrebno je da do toga prođe izvjesno vrijeme, da se daju konkretni predlozi, da se sakupe informacije o njegovom djelovanju i tek onda se odlučuje da li ta osoba može da bude proglašena svetiteljem", rekao je svojevremeno vladika Petar, dok je mitropolit Metodije izjavio da za to "da bi neko bio proglašen svetim, nije nužno da je činio čuda".

Čestiti život

"Neko može biti proglašen svetim zbog pravednosti i čestitog životau narodu. Ako to postoji, onda . I zbog toga ga i narod pamti. Znači, najvažnije za proglašavanje svetim je da se osoba duboko ukorijenila se sprovodi kanonizacija. Zbog djela koja je učinio Toše Proeski, Gospod ga sigurno neće zaboraviti", rekli su tada iz MPC.

I stanovnici susjedne države takođe su podržali tu inicijativu.

"Toše Proeski imao je sve osobine jednog sveca - bio je skroman, nesebičan i darežljiv", rekao je tada jedan od Tošetovih obožavatelja.