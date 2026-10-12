Maja je na društvenim mrežama otkrila kako je provela nedelju u društvu bliskih prijateljica na prelijepoj lokaciji

Izvor: Instagram printscreen / majaognjenovic10

Naša proslavljena odbojkašica Maja Ognjenović nedavno je privukla veliku pažnju javnosti vijestima o raskidu sa Jovanom Pantićem, bivšim mužem pjevačice Marije Mikić. Ona je sada novim objavama pokazala da blista i da maksimalno uživa u životu.

Maja je na društvenim mrežama otkrila kako je provela nedelju u društvu bliskih prijateljica na prelijepoj lokaciji u prirodi. Za ovu priliku Maja se skockala od glave do pete, te je ponela elegantnu bijelu kombinaciju i štikle, dok prepoznatljiv osmjeh sa lica nije skidala.

Pogledajte:

Vidi opis Prvo oglašavanje Maje Ognjenović nakon raskida sa Jovanom: Skockala se samo tako, komentari pljušte Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: majaognjenovic10 / Instagram Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: majaognjenovic10 / Instagram Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: majaognjenovic10 / Instagram Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: majaognjenovic10 / Instagram Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: majaognjenovic10 / Instagram Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: majaognjenovic10 / Instagram Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: majaognjenovic10 / Instagram Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: majaognjenovic10 / Instagram Br. slika: 8 8 / 8

Njen besprekoran stil i vedar duh izazvali su oduševljenje na mrežama i pokrenuli lavinu reakcija oduševljenih fanova.

"Ti si tako savršena", glasio je samo jedan u nizu komplimenata koje je naša slavna sportistkinja dobila ispod fotografija.

"Ovaj album od 8 slika i cijela nedeljna energija u ovim prelepim belim i crvenim tonovima su čisto savršenstvo! Kadar pršti od ozbiljne svjetske klase i stila, čista desetka", dodao je neko.

Pogledajte još njenih slika:

Vidi opis Prvo oglašavanje Maje Ognjenović nakon raskida sa Jovanom: Skockala se samo tako, komentari pljušte Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printskrin/Instagram Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Printskrin/Instagram Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Printskrin/Instagram Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Printskrin/Instagram Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Printskrin/Instagram Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Printskrin/Instagram Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Printskrin/Instagram Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Printskrin/Instagram Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Printskrin/Instagram Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Printskrin/Instagram Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Printskrin/Instagram Br. slika: 11 11 / 11

Jovan prvi put u javnosti nakon raskida sa Majom

Podsjetimo, Jovan Pantić, bivši suprug pjevačice Marije Mikić nedavno se prvi put pojavio u javnosti i to ispred jednog kluba.

Pantić je došao u jedan beogradski klub, što je njegovo prvo pojavljivanje na gradskim dešavanjima otkako je objavljeno da više nije u vezi sa Majom Ognjenović. Za ovu priliku odabrao je veoma elegantan stajling, ne odajući utisak da ga je iznenadni prekid veze izbacio iz koloseka. Mnogi su primijetili i da je skinuo longetu, te da je sa njegovom rukom sada sve u redu, piše Blic.

Jovan u izlasku: