Maja Ognjenović, proslavljena odbojkašica, otkriva detalje iz svog emotivnog života i romansi sa poznatim sportistima.

Izvor: MN Press

Pored impresivne sportske karijere i mnoštva medalja koje je donijela, emotivni život proslavljene odbojkašice Maje Ognjenović godinama je privlačio veliku pažnju javnosti.

Komšije Maje Ognjenović iz Zrenjanina otvorile su dušu o njenim nekadašnjim romansama sa proslavljenim sportistima, ali i o doskorašnjoj ljubavi.

Vidi opis "Teodosić je dolazio džipovima, Danilo je pio": Komšije Maje Ognjenović raskrinkale njen ljubavni život Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printskrin/Instagram Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Printskrin/Instagram Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Printskrin/Instagram Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Printskrin/Instagram Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Printskrin/Instagram Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Printskrin/Instagram Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Printskrin/Instagram Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Printskrin/Instagram Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Printskrin/Instagram Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Printskrin/Instagram Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Printskrin/Instagram Br. slika: 11 11 / 11

Jedan od sugrađana koji Maju poznaje više od dvije decenije prokomentarisao je njene dosadašnje izbore i brak sa nekadašnjim vaterpolistom Danilom Ikodinovićem:

"Maja je jedno divno stvorenje. Ja nju znam 25 godina sigurno. Oduvijek je znam kao velikog sportistu. Pričala je ona da neće da bude u braku, neće ovo, neće ono, u stvari hoće prvo karijeru, tamo ovamo. Prekinula jedno vrijeme, pa je bila udata pa propao taj brak i tako."

Komšija se potom prisetio i njene veze sa košarkašem Milošem Teodosićem, te otkrio detalje iz perioda kada je posjećivao njen rodni grad:

"Mi se ponosimo kad vidimo Teodosića kad dođe njegovim džipovima i tako dalje."

Kada je upitan ko mu se više dopadao kao njen partner, komšija je bez okolišanja izneo svoje viđenje:

"Pa da ti kažem Danilo je pio. Danilo je i pao i slupao se, zato što je pio. Ja to ne volim. Ja alkohol ne volim u tom pogledu. Ja znam i kad se napio i gdje se napio i gde je bio i sve. Meni je Teodosić, po meni je veći sportista."

Zatim se osvrnuo i na priče koje su kružile o tome da su se Maja i Teodosić pomirili:

"To sam čuo ja, ali i da je ona njemu poslala poruku ne on njoj. I da mu je poslala poruku dok se nije razveo i sve sam ja to pratio..."

Na našu konstataciju da su ostali omiljeni par svima komšija kaže:

"Jeste, ostali su, ne svađaju se, tu sušta su, ali sam ja čuo dok je on bio u braku da je ona njemu poslala poruku i da se on bože moj i ovo-ono... Tako da..."

"Maji želim samo mnogo sreće. I pitali su oni nju da li je to znak da je krenula u novu ljubav, kaže: 'Ne ja sam prvo sportista, a posle toga imam ja vremena za sve'."

Komšije su prokomentarisale i Majinog novog partnera, sa kojim je navodno nedavno ipak završila romansu.

"Meni je to skroz normalno što nije iz sveta sporta, možda i bolje tako. Po meni je bolje možda da nisu istog tog spoja, da su različiti. Uglavnom koliko vidim, nešto kako pratim uglavnom to nisu baš uspešne veze. Pre će uspjeti vjerovatno ta veza što je sa tim što nije poznat", istakla je komšinica dok se još nisu u medijima pojavile informacije o tome da je par prekinuo romansu.

Sugrađanka naše odbojkašice se nadovezala na priču o Majinom ljubavnom životu:

"Ne priča ona o tome, ona više priča o tome koliko je vezana za roditelje. Ja joj od srca želim sve najljepše."

Izvor: Blic / MONDO