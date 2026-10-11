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Oglasile se "Majke" nakon smrti Gorana Barea: Bend poslao potresnu poruku i uputio apel fanovima

Oglasile se "Majke" nakon smrti Gorana Barea: Bend poslao potresnu poruku i uputio apel fanovima

Autor Ana Živančević
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Bend "Majke" se oprostio od Gorana Barea, zahvaljujući obožavateljima na podršci u teškim trenucima. Poštujte privatnost porodice.

Oglasile se "Majke" nakon smrti Gorana Barea Izvor: Youtube/ Hrvatska radiotelevizija

Rok bend "Majke", koji je pokojni Goran Bare osnovao sredinom osamdesetih i kom je godinama bio frontmen, oglasio se povodom smrti kolege.

Pogledajte kako je izgledao Goran:

''Dragi prijatelji, kolege i vjerni obožavatelji, u ovom izuzetno teškom trenutku, članovi benda žele uputiti najdublju zahvalnost svima vama na neizmernoj podršci, toplim riječima i saučešće. Vaša ljubav i pažnja nam puno znače. Kako bismo se dostojanstveno oprostili i suočili s ovim velikim gubitkom, najlepše molimo javnost, medije i prijatelje da poštuju privatnost porodice i članova benda te da nam u ovim bolnim danima osiguraju potreban mir", napisali su na Fejsbuku.

"Informacije o datumu i mjestu poslednjeg ispraćaja biće objavljene isključivo putem ove, službene stranice. Takođe, apelujemo na sve koji planiraju ili žele da organizuju događaje, komemoracije ili bilo kakve aktivnosti povezane s ovim povodom, da prethodno kontaktiraju bend radi dobijanja službenog odobrenja. Za sve upite i dozvole možete se obratiti isključivo na službenu e-mail adresu grupe. Hvala vam na razumevanju i poštovanju naše privatnosti."

Podsjetimo, Goran Bare, legendarni jugoslovenski i hrvatski muzičar i osnivač grupe "Majke", preminuo je u 62. godini.

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Tagovi

Goran Bare bend majke

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