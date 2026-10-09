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Preminuo Goran Bare

Preminuo Goran Bare

Autori mondo Autori Dušan Volaš
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Preminuo je Goran Bare, frontmen grupe Majke, u 61. godini. Njegova muzička ostavština i borbe ostaviće neizbrisiv trag.

Preminuo Goran Bare Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rok muzičara i frontmen kultne grupe Majke, preminuo je u 61. godini života.

Kako su za Večernji list potvrdili Mario Rašić i Alen Tibljaš, članovi benda pronašli su Baretovo beživotno tijelo danas oko 13 sati u njegovom stanu. Rašić i Tibljaš ispričali su da su posljednjih pet godina pokušavali da ga nagovore na liječenje zbog zdravstvenih problema, ali u tome nisu uspjeli.

Bare je bio jedna od najvažnijih i najupečatljivijih figura hrvatske rok scene. Kao pjevač i autor grupe Majke ostavio je dubok trag pjesmama poput "Teške boje", "Mene ne zanima", "Vrijeme je da se krene" i "Budi ponosan".

Njegovu karijeru obilježili su snažni koncertni nastupi, prepoznatljiv glas i beskompromisan pristup muzici, ali i teške životne borbe o kojima je otvoreno govorio.

Krajem septembra Baretu je pozlilo tokom nastupa u Makarskoj, zbog čega je koncert prekinut već tokom prve pjesme. Bend je potom najavio dvomjesečnu pauzu kako bi Bare mogao da se odmori i oporavi.

Izvor: Jutarnji.hr/ MONDO

Tagovi

Goran Bare grupa Majke

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