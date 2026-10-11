"Sve je bilo uništeno, kao da je sječeno žiletom": Lepa Brena zatekla jeziv prizor u vili, nastao potpuni haos

Lepa Brena otkrila šokantnu priču o uništenim bundama nakon žurke u njenoj vili.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Muzička zvijezda Lepa Brena podijelila je neobičnu priču iz privatnog života o tome kako su njene skupocjene bunde uništene i kako je jedna nestala iz njenog doma na Bežanijskoj kosi. Pjevačica je godinama sakupljala bunde od najkvalitetnijeg krzna, izrađene specijalno za nju.

U svojoj kolekciji imala je između 15 i 20 bundi različitih modela – dugih i kratkih, napravljenih od činčile i srebrnog nerca. Kako bi ih zaštitila od moljaca i propadanja, čuvala ih je na poseban način: odlagala ih je u pamučne kese i držala u specijalnom frižideru.

Međutim, problem je nastao kada je njen sin Viktor Živojinović organizovao zabavu pored bazena u njihovoj kući. Tokom žurke, gostima koji su se kupali postalo je hladno, pa su odlučili da se zagriju tako što su iz frižidera uzeli i obukli pjevačicine bunde.

Kada je Brena naredni put otvorila frižider, dočekao ju je šokantan prizor. Čak 15 bundi bilo je potpuno uništeno, pocijepano i prekriveno rupama, kao da ih je neko rezao žiletom.

Osim oštećene garderobe, pjevačica je otkrila i da je jedna bunda nestala tokom te večeri. Pretpostavlja se da je jedna od djevojaka sa zabave otišla kući ogrnuta njenim krznom.

"Kad sam otvorila frižider, bukvalno sam se šokirala - sve je bilo uništeno! Bunde iscijepane, sa rupama, kao da je neko sjekao žiletom. Rekla sam: 'Čovječe, šta se desilo mojim bundama?!' Petnaest bundi je potpuno uništeno!“, rekla je ranije Brena u podkastu "Votkast", pa dodala:

"Kaže meni Kata: 'Viktorovom društvu je bilo hladno na bazenu gdje su pravili žurku, pa su svi obukli tvoje bunde.' Sve se pokidalo. A jedna bunda je čak nestala, vjerovatno je nekoj devojci bilo hladno, pa je jednostavno otišla s njom."

"Uvijek se rasplačem na veliku količinu ljubavi"

Brena je svojevremeno govorila i kako reaguje na ljubav publike, te da se uvijek rasplače nakon razmene emocija:

"Uvijek se rasplačem na veliku količinu nježnosti i ljubavi, kada dobijem ili kada gledam na televiziji da neko pokazuje ljubav i pažnju. Mislim da je to kod nas na Balkanu nekako neuobičajeno da pokažeš da nekoga voliš, kako ste pažljivi i ja sam prva koja plače", rekla je ona.

Izvor: Blic / MONDO