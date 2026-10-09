Šira javnost je Farula Jahića upoznala u muzičkom takmičenju "Nikad nije kasno".

Izvor: Instagram/lepabrenaa/printscreen

Pevačica Lepa Brena decenijama važi za jednu od najpopularnijih pevačica u regionu, a mnogi ne znaju da su i ostali članov njene porodice talentovani za muziku.

Rođeni brat pevačice, Faruk Jahić, predstavio se publici i svojim glasom se pokazao kao vrstan muzičar. Faruk se ne bavi samo pevanjem, već pored toga svira i harmoniku

Vidi opis Gledali ste ga na televiziji, a niste imali pojma da je rođeni brat Lepe Brene: Muzičku karijeru počeo pre nje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/lepabrenaa/printscreen Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: YouTube/ Nikad nije kasno Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: YouTube/ Nikad nije kasno Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: YouTube/ Nikad nije kasno Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: YouTube/ Nikad nije kasno Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: YouTube/ Nikad nije kasno Br. slika: 6 6 / 6 AD

Šira javnost ga je upoznala u muzičkom takmičenju "Nikad nije kasno".

Međutim, Brena i njen brat nisu jedini u porodici koji su jako talentovani. Muzički dar, takođe, poseduje i njihova sestra Faketa. Zanimljivo je da su i ona i Frauk započeli muzičke karijere pre Brene.

Pogledajte kako izgleda sestra Lepe Brene:

Vidi opis Gledali ste ga na televiziji, a niste imali pojma da je rođeni brat Lepe Brene: Muzičku karijeru počeo pre nje brena, sestra faketa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram / lepabrenaa Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram / lepabrenaa Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram / lepabrenaa Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram/lepabrenaa/printscreen Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram/lepabrenaa/printscreen Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram/lepabrenaa/printscreen Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Instagram/lepabrenaa/printscreen Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram printscreen / lepabrenaa Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram/lepabrena Br. slika: 9 9 / 9 AD

Lepa Brena je velika podrška svom bratu, te mu se jednom i pridružila na sceni gde su zajedno otpevali pesmu. Danas i žive blizu, Frauk se iz Brčkog preselio za Beograd, a Faketa živi u Kanadi.