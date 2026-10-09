Šira javnost je Farula Jahića upoznala u muzičkom takmičenju "Nikad nije kasno".
Pevačica Lepa Brena decenijama važi za jednu od najpopularnijih pevačica u regionu, a mnogi ne znaju da su i ostali članov njene porodice talentovani za muziku.
Rođeni brat pevačice, Faruk Jahić, predstavio se publici i svojim glasom se pokazao kao vrstan muzičar. Faruk se ne bavi samo pevanjem, već pored toga svira i harmoniku
Gledali ste ga na televiziji, a niste imali pojma da je rođeni brat Lepe Brene: Muzičku karijeru počeo pre nje
Šira javnost ga je upoznala u muzičkom takmičenju "Nikad nije kasno".
Međutim, Brena i njen brat nisu jedini u porodici koji su jako talentovani. Muzički dar, takođe, poseduje i njihova sestra Faketa. Zanimljivo je da su i ona i Frauk započeli muzičke karijere pre Brene.
Pogledajte kako izgleda sestra Lepe Brene:
Gledali ste ga na televiziji, a niste imali pojma da je rođeni brat Lepe Brene: Muzičku karijeru počeo pre nje
brena, sestra faketa
Lepa Brena je velika podrška svom bratu, te mu se jednom i pridružila na sceni gde su zajedno otpevali pesmu. Danas i žive blizu, Frauk se iz Brčkog preselio za Beograd, a Faketa živi u Kanadi.