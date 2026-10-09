Slavnoj hrvatskoj influenserki amputirana stopala i prsti na rukama: Hitno se oglasila i podijelila potresnu sliku

Poznata hrvatska influenserka Mona Halar (27) oglasila se nakon teškog perioda i otkrila detalje svoje borbe.

Izvor: instagram/mona.halar

Popularna hrvatska influenserka Mona Halar (27) prošla je pakao nakon operacije srca zbog komplikacija koje su usliijedile.

Ona se oglasila na mrežama nakon što je konačno izašla iz bolnice, i objavila fotografiju iz dnevne sobe gdje su je iznenadili za rođendan.

Nažalost, samo dva dana kasnije podijelila je potresne vijesti.

Snimila se u kolicima, otkrivši je da je usled teških zdravstvenih komplikacija ostala bez oba stopala

"Ovo je moja stvarnost nakon svega što sam prošla. Na slici su moje noge, prsti na stopalima kojih više nema i rane nastale zbog komplikacija nakon operacije. Nažalost, amputacija je bila jedini način da se spasi moj život i da danas budem ovde", napisala je Mona.

Ispod njene objave uslijedile su brojne poruke podrške: "Uz tebe smo, lavice, izdrži", "Ti si najveći pobjednik", "Draga Mona, jako si hrabra! Želim ti brz oporavak i šaljem zagrljaj".

Inače, influenserka koja je ove godine proslavila i prvu godišnjicu braka, a nedavno je istakla kolika joj je podrška suprug.

Mona je u prošlosti otvoreno pričala o svojim zdravstvenim problemima. Rođena je sa srčanom manom, a tokom života imala je 15 operacija.

Pogledajte još njenih fotografija prije operacije: