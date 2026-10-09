Milena Dravić i Dragan Nikolić živjeli su jednostavno i skromno, rijetko ističući svoja dobra djela ili humanitarne aktivnosti u javnosti.

Izvor: Youtube printscreen/RTS TV lica, kao sav normalan svet

Milena Dravić i Dragan Gaga Nikolić ostali su upamćeni ne samo po nezaboravnim ulogama već i po velikom srcu. Posebnu pažnju privlači priča o tome kako su odustali od kupovine automobila da bi pomogli liječenju jednog dječaka.

Vidi opis Kako su Milena i Gaga spasili život dječaku? Držali sve u strogoj tajnosti, priča koja tjera suze na oči Milena Dravić i Dragan Nikolić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/ Glossy.rs/Printscreen Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Youtube/ Lumiere Portal reklama Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: YT printscreen Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Youtube printscreen/GrandKafaTV Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Printskrin/ Youtube/ GrandKafaTV Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Youtube/Delta Video Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 7 / 7

Iako nisu imali svoju djecu, nesebično su pomagali drugima i učestvovali u humanitarnim akcijama.

Priča o spasavanju dječaka ostala je dugo van dometa javnosti, jer poznati par nikada nije želio da pravi publicitet od svojih dobročinstava. Naime, oni su u to vrijeme planirali da kupe automobil, ali su u novinama pročitali članak o mališanu kom je bila hitno potrebna operacija očiju.

Tekst ih je duboko potresao, pa su shvatili da im auto nije neophodan i da je daleko pametnije da sav novac daju za liječenje dječaka. Milena je o ovom plemenitom gestu progovorila samo jednom u emisiji "Kao sav normalan svijet".

"Nikada nisam ni ja, niti Dragan o tome... Nismo željeli da pravimo publicitet, ako smo nekome mogli da pomognemo... Mi smo pročitali članak i jako nas je to potreslo i tako smo skupili sve i toliko smo novca imali i hoćemo da damo... Evo sad prvi put o tome pričam. To radim iz svog srca i svoje duše", ispričala je tada glumica.

"Uspijevali smo sve da prebrodimo"

Osim o humanitarnom radu, u javnosti se često pričalo i o njihovom skladnom braku koji je trajao decenijama.

Dragan Nikolić je u jednom od intervjua iskreno govorio o tome kako su uspijevali da sačuvaju ljubav i odnos uprkos razdvojenosti zbog glumačkog poziva.

Izvor: MONDO/YouTube/screenshot

"Teško je to opisati, ali mislim da je sve u granicama normale. Kao i u svakom braku, bilo je trzavica i svađa, kao i lijepih trenutaka. Ne znam da li je olakšavajuća ili otežavajuća okolnost što se oboje bavimo ovim poslom, pa smo često bili razdvojeni. Ona bi snimala na jednom, a ja na drugom mjestu tako da smo imali prilike da se uželimo jedno drugog. To što se bavimo istim poslom ponekad može da bude i minus, ali mi smo uspijevali sve to da prebrodimo”, govorio je svojevremeno Gaga Nikolić.

(/MONDO)