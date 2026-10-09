logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kako su Milena i Gaga spasili život dječaku? Držali sve u strogoj tajnosti, priča koja tjera suze na oči

Kako su Milena i Gaga spasili život dječaku? Držali sve u strogoj tajnosti, priča koja tjera suze na oči

Autor Jovana Milićević
0

Milena Dravić i Dragan Nikolić živjeli su jednostavno i skromno, rijetko ističući svoja dobra djela ili humanitarne aktivnosti u javnosti.

Kako su Milena i Gaga spasili život dječaku? Držali sve u strogoj tajnosti, priča koja tjera suze na Izvor: Youtube printscreen/RTS TV lica, kao sav normalan svet

Milena Dravić i Dragan Gaga Nikolić ostali su upamćeni ne samo po nezaboravnim ulogama već i po velikom srcu. Posebnu pažnju privlači priča o tome kako su odustali od kupovine automobila da bi pomogli liječenju jednog dječaka.

Iako nisu imali svoju djecu, nesebično su pomagali drugima i učestvovali u humanitarnim akcijama.

Priča o spasavanju dječaka ostala je dugo van dometa javnosti, jer poznati par nikada nije želio da pravi publicitet od svojih dobročinstava. Naime, oni su u to vrijeme planirali da kupe automobil, ali su u novinama pročitali članak o mališanu kom je bila hitno potrebna operacija očiju. 

Tekst ih je duboko potresao, pa su shvatili da im auto nije neophodan i da je daleko pametnije da sav novac daju za liječenje dječaka. Milena je o ovom plemenitom gestu progovorila samo jednom u emisiji "Kao sav normalan svijet".

"Nikada nisam ni ja, niti Dragan o tome... Nismo željeli da pravimo publicitet, ako smo nekome mogli da pomognemo... Mi smo pročitali članak i jako nas je to potreslo i tako smo skupili sve i toliko smo novca imali i hoćemo da damo... Evo sad prvi put o tome pričam. To radim iz svog srca i svoje duše", ispričala je tada glumica.

"Uspijevali smo sve da prebrodimo"

Osim o humanitarnom radu, u javnosti se često pričalo i o njihovom skladnom braku koji je trajao decenijama.

Dragan Nikolić je u jednom od intervjua iskreno govorio o tome kako su uspijevali da sačuvaju ljubav i odnos uprkos razdvojenosti zbog glumačkog poziva.

Izvor: MONDO/YouTube/screenshot

"Teško je to opisati, ali mislim da je sve u granicama normale. Kao i u svakom braku, bilo je trzavica i svađa, kao i lijepih trenutaka. Ne znam da li je olakšavajuća ili otežavajuća okolnost što se oboje bavimo ovim poslom, pa smo često bili razdvojeni. Ona bi snimala na jednom, a ja na drugom mjestu tako da smo imali prilike da se uželimo jedno drugog. To što se bavimo istim poslom ponekad može da bude i minus, ali mi smo uspijevali sve to da prebrodimo”, govorio je svojevremeno Gaga Nikolić.

(/MONDO)

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Milena Dravić Dragan Nikolić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ