Kako su Milena Dravić i Dragana Nikolić spasili život dječaku? Glumica je samo jednom govorila o nevjerovatnom gestu

Milena Dravić i Dragan Nikolić živeli su jednostavno i skromno, rijetko ističući svoja dobra djela ili humanitarne aktivnosti u javnosti.

Izvor: Youtube printscreen/GrandKafaTV

Diva, nevjerovatna glumica koja je svojom energijom i širokim osmijehom razoružavala apsolutno sve - Milena Dravić imala je veliko srce, a u prilog tome ide i činjenica da je bila veliki humanitarac.

Odigrala je veliki broj uloga, ali je Milena odigrala onu najvažniju - da bude čovjek prije svega.

Ona i njen suprug Dragan Gaga Nikolić svojevremeno su dali novac jednom dječaku za operaciju, ali o tome je samo jednom govorila u emisiji "Kao sav normalan svet".

Naime, njih dvoje su svojevremeno odustali od kupovine automobila i novcem koji su namijenili za to pomogli dječaku za kog su čuli putem televizije.

Kada su u novinama pročitali tekst o mališanu kom je hitno potrebna operacija očiju, shvatili su da im automobil nije potreban i da je pametnije da novac ulože u nešto korisno.

"To radim iz svog srca i duše"

"Nikada nisam ni ja, niti Dragan o tome... Nismo željeli da pravimo publicitet, ako smo nekome mogli da pomognemo... Mi smo pročitali članak i jako nas je to potreslo i tako smo skupili sve i toliko smo novca imali i hoćemo da damo... Evo sad prvi put o tome pričam. To radim iz svog srca i svoje duše", rekla je tada ona.