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"Nije mi bilo dobro": Milica Todorović šokirala, priznala šta ju je Pejović naterao da uradi kod Prije na rođendanu

"Nije mi bilo dobro": Milica Todorović šokirala, priznala šta ju je Pejović naterao da uradi kod Prije na rođendanu

Autor Jovana Milićević
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Kako Milica Todorović ističe. ne pije alkohol jer joj loše utiče na grlo.

Milica Todorović šokirala, priznala šta ju je Pejović naterao da uradi kod Prije na rođendanu Izvor: MONDO/Petar Aleksić

Pjevačica Milica Todorović otvoreno je progovorila o alkoholu i noćnim izlascima. Kako je priznala, privatno gotovo uopšte ne pije, a nedavno je napravila izuzetak na rođendanu koleginice Aleksandre Prijović.

Tom prilikom je otkrila da ju je na proslavi Aco Pejović nagovarao da popije nešto, iako alkohol inače izbjegava.

"Nisam htjela ništa da pijem jer ne volim alkohol. Aco Pejović sedi pored mene i kaže: 'Miko, daj bar nešto popij'. Popila sam dva jegera i ukrstila oči! Znači, uopšte mi nije bilo dobro", ispričala je pjevačica.

Todorovićeva je objasnila i da alkohol nikada ne pije pre nastupa, posebno zbog iskustva koje je stekla na početku karijere.

"Nema šanse da pijem prije pjevanja. Probala sam ranijih godina, kad si mlad pa nemaš iskustva, pa ti neko kaže: 'Drmni nešto da ti se otvori grlo'. Meni se grlo zatvori i ne mogu ništa! Zato mi alkohol ne treba", objadsnila je Milica Todorović u emisiji "Stars Show".

Pjevačica se na kraju našalila na svoj račun i istakla da joj dodatno opuštanje uz alkohol nije potrebno.

"Ja sam i ovako luda, zamislite tek da popijem!", rekla je kroz smjeh.

Bonus video:

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05:49
Milica Todorovic otkriva da joj sina veceras cuva strogo pouzdana Filipinka
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

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Tagovi

milica todorović aco pejović

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